Gelecek Partisi Konya İl Başkanlığı bayramlaşma programı, Konyalı MYK Üyeleri, İl Yönetim Kurulu üyeleri ve İlçe Başkanlarının katılımı ile İl Başkanlığında gerçekleştirildi.KONYA (İGFA) - Bayramın 1. Günü gerçekleştirilen bayramlaşma programında Gelecek Partisi kontenjanından CHP Konya Milletvekili adayı olan Hasan Ekici ve Ömer Ünal da hazır bulundu.

Konya İl Başkanlığında gerçekleştirilen programda misafirleri karşılayan İl Başkanı Ahmet Arslan katılımcılarla tek tek ilgilenirken çocukları da sevindirmeyi unutmadı. Programda katılımcılara da teşekkür eden Arslan “Dileğimiz bir sonraki Ramazan Bayramını İktidarda ve Milletvekillerimizle Türkiye Büyük Millet Meclisinde Ülkemize hizmet ederek kutlarız.” Dedi.

Program MYK Üyeleri, Milletvekili adayları ve İlçe Başkanları’nın katılımcıları selamlamasının ardından katılımcıların dilek ve temennileri ile sona erdi.