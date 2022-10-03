Gelecek Partisi İlçe Başkanı Sedat Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada İnegöl’deki sahalarının durumlarıyla ilgili eleştiri de bulunarak, “İnegöl amatör spor branşlarında gönüllü olarak hizmet eden bunca insanı kâh kandırmayı, kâh haklarını yemeyi bırakın artık yeter” dedi.

Başkan Yavuz yaptığı açıklama da şu ifadeleri kullandı;

“Uyuşturucu ve teknolojik bağımlılıktan çocuklarını ve gençlerini beri tutmak, İnegöl’ümüze kaliteli ve ahlâklı nesil yetiştirme noktasında misyon üstlenen 3'ü bal liginde olmak üzere, onlarca yerel amatör kulüp, camia ve yöneticileri gerek nakdinden gerek vaktinden gerek işinden gerek eşinden dostundan fedakarlık göstererek İnegöl insanına hizmet etmek için canhıraş mücadele vermektedirler. Peki, 1. görevi temiz toplum ve kaliteli gençlik yetiştirme noktasında her türlü enstrümanları tedarik etme makamında oturan belediye ve ilçe spor müdürlüğü yetkilileri bu noktada ne yapıyor? Döneminizde yapılan tesislerin kiminin zemini kiminin ölçüleri kiminin tribünleri bozuk ve sağlıklı spor yapmaya uygun değil. Tesislerin yetersiz kalmasında mütevellit kulüpler antrenmanlarını yeterli yapamamakla birlikte diğer kulüpler ile tartışmalar yaşamakta, gereksiz husumetler oluşmaktadır.”

“Velhasıl. Altını çizmeliyim ki, İnegöl amatör camiası büyük bir camiadır. AK Parti olarak 20 yıldır yüzde 60 oy aldığınız bu şehir spor ve sporcuya verdiğiniz değer konusundaki karnenizi 2024'de önünüze koyacak, gereğini yapacaktır. Zira seçmen, bu konuda yaşadığı sıkıntıları il veya ilçe spor müdürlükleri nezdinde oluştuğunu bilmez, faturayı iktidar belediyesine keser. 350 bin kişilik İnegöl’de 20 yıllık yönetiminiz sonucunda zemini düzgün, ölçüleri tam, misafir tribünü olan bir spor kompleksi yapmamak, yapamamak İnegöl’e ihanet olmasa bile basiretsizliktir. Son tahlilde, AK Parti Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, AK Parti il meclis üyesi Recai Baykan İnegöl amatör branşları ile ilgili ellerinden geleni yapmış. İnegöl sanayi spor tesisleri sahası tadilatı için gereken ödeneği bursa il spor müdürlüğü hesabına 2,5 ay önce spor bakanlığından tedarik edilmiştir. Bu samimi gayretleri amatör spor gönüllüleri tarafından takdir görmüştür. Bu spor ve sporcu dostu iki İnegöl insanımızın çabalarını sonuçlanma noktasında kim veya kimler engelleyip amatör spor sevenlerine mağduriyet yaşatıyorsa, derhal bu mağduriyetleri giderme noktasında görevlerini yapmaları elzemdir. Gelecek Partisi İnegöl teşkilatı olarak, bu ve benzeri konuların takipçisi olacağımızı arz ederim.”