Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 140 yıldır çömlekçilik sanatı ile uğraşılan Kınık Köyü'nde çömlek ustaları köylerine doğalgaz bağlatmaları için çalmadık kapı bırakmazken, çömlek ustaları doğalgaz dan umudunu kesmedi köye gelen siyasetçilerden doğalgaz talebini yenilediler.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Yaptıkları çömlek eşyaları pişirmek için elektrikli fırın kullanan çömlekçi ustaları artan elektrik fiyatları ve yüksek gelen faturalardan dert yanarken köylerine doğalgaz bağlanması için bütün kapıları çaldıklarını aktardı.

Bilecik’te en çok ziyaretçi ağırlayan köylerin başında yer alan Kınık köyünün çömlekçilik sanatı ile Bilecik’in tanıtımında büyük rol aldığını vurgulayan çömlek ustaları artan maliyetler karşısında diğer çevre illerdeki çömlek ustalarının fırınlarında doğalgaz kullandıkları ve kendilerinin onlardan çömlek eşyaları yüksek maliyetle ürettiklerini ve rekabet yapamadıklarını anlattı.

Köylerine gelen siyasetçilerden hep doğalgaz talepleri bulunan çömlek ustaları, gelen söz verdi giden söz verdi, konuyu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı hemşehrimiz Fatih Dönmez’e ilettik yine de sonuç alamadık vurgusunu yaptılar.

Kınık köyünde çömlek ustası İlhan Öztürk, köylerine seçim çalışması için gelen Yeniden Refah Partisi Bilecik Milletvekili Adayları Ahmet Özvatan ve Cafer Aslanboğa’ya çömlek sanatı hakkında bilgiler verirken yaşadıkları sıkıntıları anlatarak Doğalgaz sıkıntımızı sineye çektik. Dillendire dillendire yorulduk diye konuştu.