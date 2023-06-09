Çan Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri piknikte buluştu.

Çan Cumhuriyet İlkokulu tarafından bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilen geleneksel okul pikniği Garip Analar Mesire alanında düzenlendi. Öğrenciler gün içerisinde çeşitli etkinliklerle zaman geçirdi. Okul Aile Birliği Başkanı Arzu Cengiz, “Hem çocuklarımızın hem de velilerimizin kaynaşması amacıyla her yıl bu pikniği düzenlemeye çalışıyoruz. Öğrencilerimiz gün boyu düzenlenen etkinliklerle keyifli zaman geçiriyor. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen okul yönetimimize, okul aile birliğimize ve velilerimize çok teşekkür ederim” dedi.

Düzenlenen pikniğe Okul Müdürü Mehmet Ali Kır, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.