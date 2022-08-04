İnegöl Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Toprak, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdikleri ‘Erzurumlular Gecesi’ne tüm ilçe halkını davet etti.

Her yıl düzenlenmesi nedeni ile İnegöl’de artık gelenek haline gelen; ‘Erzurumlular Gecesi’, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İnegöl Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Toprak, şu ifadeleri kullandı:

“Dernek olarak İnegöl’de geleneksel hale getirdiğimiz ‘Erzurumlular Gecesi’ne tüm hemşerilerimizi bekliyoruz. Dernek olarak kültürümüzün yaşatılması, yeni nesle aktarılması konusunda önemli çalışmalarımız da oluyor. Bu kapsamda TRT Sanatçısı hemşerimiz Aysun Gültekin, Erzurum Fasıl Ekibi, Bar Ekibi ve Cumhur Seval’ın (Teyo Emmi) katılımı ile yine bir güzel bir gecede hemşerilerimizle buluşacağız. Ben bütün ilçe halkımızı bu güzel geceye davet ediyorum”