Sakarya’nın Hendek ilçesinde bu yıl 5’incisi gerçekleştirilen hamsi festivalinde Karadeniz müzikleri eşliğinde horon oynandı, yaklaşık 1 ton hamsi dağıtıldı.

Hendek Dikmen Mahallesi Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 5’incisi düzenlenen hamsi festivalinde bir araya gelen vatandaşlar, Dikmen’in doğal güzellikleri eşliğinde hamsiye doydu. Mahalle merkezinde düzenlenen festivalde temizlenen ve pişime hazır hale getirilen yaklaşık 1 ton hamsi, vatandaşlara ikram edildi. Karadeniz müzikleri eşliğinde horonlar oynandı. 7’den 70’e herkesin eğlenceli zaman geçirdiği festival, renkli görüntülere sahne oldu.

"Bu festivale ilk defa katılıyorum"

Hamsi Festivali’ne ilk defa geldiğini belirten Sultan Genç, "Dikmen Mahallesi’ne daha önce geldim ama bu festivale ilk defa katılıyorum. Çok güzel bir etkinlik herkese tavsiye ederim" derken, ilçede işletmecilik yapan Erol Çetinkala ise, "Festivale dördüncü gelişim ama bu beşincisi oldu. Bu kadar yüksekte çok sayıda insanın bir araya gelebileceği, kültürü yansıtabileceği bir etkinlik olarak görüyorum" dedi.

"Festivalimizde 6 bin kişilik hamsi ikram edeceğiz"

Festivalin yoğun katılımla gerçekleştiğini aktaran Dikmen Mahalle Muhtarı Menderes Ayvaz, "Bugün beşincisini düzenlediğimiz festivalimizde 6 bin kişilik hamsi ikram edeceğiz, güzel kar yağışı var ve yollarda da bir sorun yok. Gelen misafirlerimize iyi eğlenceler diliyorum ve teşekkür ediyorum" diye konuştu.