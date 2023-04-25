Merve ÖZDEMİR ÇEVİK - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) -

Tuğçe Sipahioğlu Özdemir, "5 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Her sene konseptler ve gelinlerin tercihleri değişiyor. Malum ekonomik şartları da göz önünde bulundurursak bu sene düğün yapacak olan çiftlerin işleri biraz zor. Masraflardan kısmak adına bazı gelinlerimiz neredeyse kendi aralarında, evlerinde organizasyonlarını yapmayı tercih ediyorlar. Böyle olunca da bizden ekipman talepleri oluyor. Biz de o anlamda ihtiyaçlarını karşılıyoruz." dedi.

ARTIK LÜKSTEN KAÇINILIYOR

Geçtiğimiz yıllara göre organizasyonların azaldığını ifade eden Sipahioğlu Özdemir, "Ne yazik ki evlilik teklifi ve parti organizasyonu gibi organizasyonlar azalmaya başladı. Düğün kına gibi cemiyetler artık bir salonda gerçekleştirilmeye başlandı. Olabildiğince masraftan kaçınma durumu söz konusu. Artık lüksten kaçınılıyor" diye konuştu.

Bugünün şartlarında bir kına organizasyonunun fiyat aralıklarından da bahseden Sipahioğlu Özdemir, bir kına organizasyonu planlaması minimum 6 bin 500 liradan başladığını ve içeriğine göre 15 bin lira ve üzerine de çıkabildiğini söyledi.

Ağırlıklı olarak kına ve nişan organizasyonu tercihi ile karşılaştıklarını belirten Tuğçe Sipahioğlu Özdemir, başta gelinler olmak üzere özel günlerde herkesin mutluluğuna ortak olmak için çalıştıklarını da ayrıca belirterek kapılarını çalacak müşterilerine de her şeklinde yardımcı olabileceklerini kaydetti.