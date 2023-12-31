2024 yılında uygulanacak gelir vergisi dilimleri, Resmi Gazete'de yayımlanan 324 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile belirlendi. Karara göre yeni yılda gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınacak tarifeler ve dilimleri şöyle gerçekleşecek:

110 bin TL'ye kadar yüzde 15, 230 bin TL'nin 110 bini için 16 bin 500 TL, fazlasına yüzde 20, 580 bin TL'nin 230 bini için 40 bin 500 TL, fazlasına yüzde 27, (Ücret gelirlerinde 870 bin TL'nin 230 bini için 40 bin 500 TL ödenecek), 3 milyon TL'nin 580 bini için 135 bin TL,, fazlasına yüzde 35, (Ücret gelirlerinde 3 milyon TL'nin 870 bini için 213 bin 300 TL ödenecek), 3 milyon TL'den fazlasının 3 milyonu için 982 bin TL, fazlasına yüzde 40 gelir vergisi ödemesi yapılacak. (Ücret gelirlerinde 3 milyon TL'den fazlasının 3 milyonu için 958 bin 800 TL ödenecek)

2023 GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ

Düzenlemeden önceki gelir vergisi dilimleri ise şöyle;

70 bin TL’ye kadar yüzde 15, 150 bin TL’nin 70 bin TL’si için 10 bin 500 TL, fazlasına yüzde 20, 550 bin TL’nin 150 bin TL’si için 26 bin 500 TL, fazlasına yüzde 27, 1 milyon 900 bin TL’nin 550 bin TL’si için 134 bin 500 TL, fazlasına yüzde 35, 1 milyon 900 bin TL’den fazlasının 1 milyon 900 bin TL’si için 607 bin TL, fazlasına ise yüzde 40 olarak uygulanıyordu.