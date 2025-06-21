Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kronik hala gelen otopark sorunu yüzünden sürücüler zor anlar yaşıyor.

Bilecik’te 2020 yılında 250 yatak kapasiteli Eğitim ve Araştırma Hastanesi 87 poliklinik, 11 ameliyathane, yeni doğan yatak sayısı 17 ve 27 yataklı yoğun bakım ünitesi ile hizmet vermeye başladı. Hastanenin otoparkının yetersiz olması sebebiyle vatandaşların mezarlık, köprü altı, kaldırım üzeri, sağlı sollu trafiği zora sokacak şekilde park etmesi gözlerden kaçmıyor. Sürücüler sağlı sollu veya kaldırım üzerine yapılan parkların trafiği sıkıştırdığı söyleyerek, "Hastane bahçesi mezarlık tarafı parklar bu şekilde her gün. Ambulans gelse geçemez,araçlar dönüş yapamıyor" dediler.