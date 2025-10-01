PLASTİK PET KAVANOZ VE FOLYOLU KULPLU PLASTİK KAPAK SATIN ALINACAKTIR



Plastik Pet Kavanoz ve Folyolu Kulplu Plastik Kapak mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2025/1606744

1- İdarenin 1.1. Adı : GEMLİK AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞ YURTLARI KURUMU 1.2. Adresi : Engürücük Mahallesi, 16 Nolu Engürücük Sokak No:4 Gemlik/BURSA Gemlik/BURSA 1.3. Telefon numarası : 02245248179 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 16.10.2025 - 10:30 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü Satın Alma Birimi, Engürücük Mahallesi 16 Nolu Engürücük Sokak No:4 Gemlik/BURSA



3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : Plastik Pet Kavanoz ve Folyolu Kulplu Plastik Kapak 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 150.000 Adet Plastik Pet Kavanoz ile 150.000 Adet Folyolu Kulplu Plastik Kapak.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü, Zeytin İşleme Tesisi, Engürücük Mahallesi, 16 Nolu Engürücük Sokak No:4 - Gemlik / BURSA 3.4. Süresi/teslim tarihi : İdare ile yüklenici firma arasında sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 3 (üç) gün içerisinde mal alımına başlanacak olup, 30.12.2025 tarihine kadar iş bitirilecektir. İdare ihaleye çıkartmış olduğu mal ve malzemeleri bir bütün olarak almaya serbest olduğu gibi ihtiyaç doğrultusunda peyderpey alım da yapabilecektir. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanması öngürülen en erken tarih 30.10.2025 tir.



4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler: a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin ihaleye katılım belgesi uygun kabul edilir.İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını gösteren belgeler şunlardır:

Sanayi Sicil Belgesi

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarafından Düzenlenen ve Ürünün Üretici Olduğunu Gösteren Belgeler

Yetkili Satıcı Belgesi

Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren yukarıda listeye eklenen belgelerden Aday veya İstekli kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunması yeterlidir.

Yetkili Temsilci Belgesi 4.3.2. Numune sunulması istenmektedir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar: Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.