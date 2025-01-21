Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliklerde, tiyatro, sinema, illüzyon ve sirk gösterileri gibi birbirinden renkli aktiviteler yer alıyor. Tatil boyunca devam edecek etkinliklerin ilk günü, çocuklar ve ailelerinden yoğun ilgi gördü. Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren’in de katıldığı etkinlikte, çocuklar sihirbaz gösterileriyle keyifli anlar yaşadı. Başkan Deviren, çocuklara sevgi dolu mesajlar vererek, “Sizleri çok seviyorum. Derslerinize iyi çalışın, bol bol kitap okuyun ve ileride sevdiğiniz mesleklerde başarılı olabilmek için çaba gösterin. Sevmediğiniz mesleği yapmayın. Sevdiğiniz mesleği yaparsanız çok daha başarılı olursunuz” ifadelerini kullandı.

Tatil boyunca devam edecek etkinliklerle Gemlikli çocuklar, keyifli ve eğlenceli bir yarıyıl tatili geçirmeye devam edecek.