Gemlik Belediyesi tarafından 4 yıl önce başlatılan proje çerçevesinde bu yılda birinci sınıfa başlayan öğrencilere ihtiyaç duydukları tüm malzemeleri barındıran çanta armağan edilecek.

Gemlik ilçesinde eğitim öğretime başlayacak 2 bin birinci sınıf öğrencisine, 28 Ağustos Pazartesi günü kırtasiye seti dağıtımı yapılacak. 14 parçadan oluşan okul çantasının içinde suluk, güzel yazı defteri, matematik ve resim defterleri, kuru boya, pastel boya, kalem kutusu, kalemler, kalemtraş, dosya, makas, suluk ve beslenme çantası bulunurken, piyasa değeri yüzlerce lirayı aşan bu malzemelerin Gemlik Belediyesi tarafından temin edilmesi vatandaşlara ekonomik olarak katkı sunuyor.

Üstlerinde herhangi bir amblem veya logo bulunmayan çantalar, hem öğrenciler hem de veliler tarafından beğeni ile karşılanıyor. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, eğitime her zaman katkı vermeye devam ettiklerini ifade etti. Çanta dağıtımını dört yıldır sürdürdüklerini belirten Başkan Sertaslan, “Gemlik’te dört yıldır sürdürdüğümüz projemize bu yılda devam edeceğiz. Eğitim hayatına ilk kez başlayan birinci sınıf öğrencilerine içerisinde o yılda ihtiyaçları olacak malzemeleri barındıran çanta dağıtacağız. Bu yıl 2 bin öğrencimize çantalarımızı ulaştıracağız. Bu projedeki amacımız hayatlarının ilk resmi gününe öğrencilerimizin eşit ve mutlu bir şekilde başlamasıdır” ifadelerini kullandı.