Gemlik Belediyesi, ülkemizin yaşadığı deprem ve doğal afetlerde arama kurtarma faaliyetlerini büyük bir özveriyle sürdüren Bursa Mahalle Afet Gönüllülerine ekipman desteği sağladı.

Destek sağlanan ekipmanların içerisinde; hidrolik kaldırıcı, beton kesici, hidrolik demir makası gibi özellikle deprem sonrasında yıkılan enkazlarda arama kurtarma faaliyetlerini kolaylaştıracak aletlerin ve barınma sorununu ortadan kaldıracak çadır gibi ürünlerin bulunduğu onlarca parça eşya, Gemlik Belediyesi tarafından Mahalle Afet Gönüllülerine temin edildi.

İlk kez 17 Ağustos Depremi anma programında sergilenen ekipmanlar vatandaşlar tarafından dikkatle incelenirken, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Bursa Mahalle Afet Gönüllüleri Başkanı Yusuf Yumru’dan teçhizatların kullanımı hakkında bilgi aldı.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde arama kurtarma faaliyetlerinin ne kadar önemli olduğuna dikkat çekerken, zamanında yapılacak müdahaleyle birlikte çok sayıda insanı enkaz altından çıkartılabileceğine dikkat çekti. Mahalle Afet Gönüllülerinin yaşanan doğal afetlerde her zaman en önde görev aldıklarını ifade eden Başkan Sertaslan, yaptıkları başarılı müdahalelerden dolayı Mahalle Afet Gönüllüleri’ni tebrik ederken, “Ülkemizin deprem felaketiyle bir daha karşı karşıya kalmamasını diliyorum. Mag - Der’e temin ettiğimiz ekipmanlara eğitimler dışında hiçbir zaman ihtiyaç kalmamasını temenni ediyorum” dedi.

Mahalle Afet Gönüllüleri Başkanı Yusuf Yumru Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’a desteklerinden dolayı teşekkür ederken, tüm vatandaşları afet farkındalık eğitimi almaya davet etti.