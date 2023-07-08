Bursa Gemlik Belediyesi tarafından, bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan Gemlik Film Festivali’nin Kısa Film Yarışması’na rekor sayıda başvuru yapıldı.BURSA (İGFA) - 20-23 Temmuz tarihleri arasında yapılacak festivalin Kısa Film Yarışması’na 474 film başvurdu.

Kısa Film Yarışması Ön Seçici Kurul üyeleri yönetmen Ceren Şahan, yönetmen Gültekin Bayır ve görüntü yönetmeni Hayri Çölaşan; başvuran 474 filmden, yarışma kurallarına uyan 389 filmi değerlendirmeye aldı. Değerlendirilen filmler arasında 248 kurmaca, 63 deneysel, 59 belgesel, 15 canlandırma, 2 müzik video, 1 kamu spotu ve 1 reklam filmi yer aldı.

Ön jürinin değerlendirmesi sonrası belirlenen filmler; ana jüri tarafından izlenecek. Kısa Film Yarışması’nda dereceye giren filmleri, Türk Sineması’nın efsane ismi Hale Soygazi başkanlığında, yönetmen, yapımcı ve yazar Ezel Akay, oyuncu Güven Kıraç, yazar ve yaratıcı yapımcı Yiğit Güralp ve görüntü yönetmeni ve yapımcı Eyüp Boz gibi güçlü isimlerden jüri belirleyecek.

Vigor Kültür Sanat organizasyonunda düzenlenen festivaldeki jürinin belirlediği ilk üçe giren filmler ve Mansiyon Ödülü kazanan filmler ise birbirinden büyük ödüller kazanacak. Yarışmada dereceye girenler için birincilik ödülü 25 bin TL, ikincilik ödülü 20 bin TL, üçüncülük ödülü 15 bin TL, 4. mansiyon ödülü ise 10 bin TL olarak belirlendi.

Festival konukları, kısa filmler ve programla ilgili tüm detaylar www.gemlikfilmfestivali.com sitesinden ulaşılabilecek.