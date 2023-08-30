Bursa’nın yüzde 95’ini kapsayacak şekilde atık su arıtımı sağlayan Büyükşehir Belediyesi, özellikle Gemlik Körfezi’ni kirlilikten arındıracak bir yatırımın daha startını verdi. Orhangazi ilçesindeki günlük 17 bin metreküp kapasiteli arıtma tesisinin kapasitesini 51 bin metreküpe çıkarılacak yatırımın temeli atılırken, çalışma tamamlandığında Karsak Deresi üzerinden Gemlik Körfezi’ne ulaşan atık sular tamamen arıtılmış olacak.

Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla sudaki kayıp-kaçakta yüzde 20 ile Türkiye’de lider olan Bursa, atıksu arıtma tesisi yatırımlarında da zirveye oynuyor. Büyükşehir Belediyesi, mevcut 16 adet atıksu arıtma tesisi, 51 adet paket atıksu arıtma tesisi, 63 adet doğal atıksu arıtma tesisi, 108 adet terfi merkezi ve 1 adet çamur yakma tesisi ile birlikte Bursa’nın yüzde 95’ini kapsayacak şekilde atık su arıtımı sağlıyor. Bir taraftan yeni arıtma tesislerini kente kazandıran Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan mevcut tesislerin kapasitesini artırma çalışmalarına Orhangazi’yi de ekledi. Orhangazi ilçesinde ihtiyacı karşılayamayan günlük 17 bin metreküp kapasiteli tesisin kapasitesini 51 bin metreküpe çıkacak ilave tesisin temeli atılırken, yaklaşık 18 milyon Euro’ya mal olacak yatırımla AB standartlarında ileri biyolojik kentsel arıtma sonucunda arıtılmış atık sular filtrasyon ve ultraviyole dezenfeksiyondan sonra Karsak Deresi’ne verilecek.

Suyumuzu temiz tutmalıyız

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, törende yaptığı konuşmada, İller Bankası’ndan aldıkları güçle, harika işler yapmaya devam ettiklerini, 17 ilçede dokunmadık yer bırakmadıklarını söyledi. Yıllardır tankerle su taşınan birçok köyü kesintisiz içme suyuna kavuşturduklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Bir park açsak, derler ki: ‘Belediye çalışıyor’. Burada yaptığımız işi törene katılan sizler görüyorsunuz. Buraya 18 milyon Euro harcanacak. Söylerken kolay söyleniyor. 540 milyon TL civarında bir parayı buraya harcayacağız. Harcamamız lazım çünkü suyumuzu temiz tutmamız lazım. Derelerimizi temiz tutmamız lazım. Sağlığımızın yerinde olması için altyapı önemli. Arıtma sistemlerimizin düzgün ve kapasitesinin yüksek olması lazım” dedi.

30-40 yıl sorun yaşanmayacak

Son 6 yılda Orhangazi altyapısına da önemli yatırımlar yaptıklarını kaydeden Başkan Aktaş, “İlçemizde 85 kilometre içme suyu, ayrıca pınar kaynağı ve isale hattı olmak üzere 112 kilometre içme suyu çalışması yaptık. 26 kilometre kanalizasyon, 14 kilometre yağmur suyu hattı döşedik. Muhtemel sel ve su baskınlarına karşı 1.200 metre dere temizliği yaptık. 8 adet içme suyu deposu yaparak yaz aylarında tankerle su taşınan pek çok mahallede bu sorunu tamamen ortadan kaldırdık. Ayrıca 4 adet doğal atık su arıtma tesisi ve 6 adet paket atık su arıtma tesisini ilçemize kazandırarak doğaya deşarj edilen tüm atık suları arıtmadan geçiriyoruz. Bugün de atıksu arıtma tesisini 17 bin metreküp kapasiteden 51.000 metreküp kapasiteye çıkarıyoruz. Önümüzdeki en az 30-40 yılın ihtiyacını karşılayacak bir altyapıyı oluşturmuş oluyoruz” diye konuştu.

Geleceğe yatırım

Törene katılan Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz da teknolojik gelişmelerin tehdidi altındaki doğal yaşam ve çevreyi koruyacak politikaları, çalışmalarının merkezine aldıklarını hatırlattı. Çevre, su, gıda gibi tüm imkan ve kaynakların sahibi değil emanetçisi olduklarını kaydeden Durmaz, “Çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla belediyelerimiz ve bakanlıklarımızın işbirliği ile ülkemizin doğal kaynaklarını atalarımızdan devraldığımız gibi koruyarak, gözeterek ve büyüterek bizden sonraki nesillere devredecek gerekli düzenlemeleri de hayata geçiriyoruz. Çevreye yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğu bilinciyle topraklarımız ve su kaynaklarımızı gelecek nesillere daha temiz bırakmak için temelini attığımız atık su arıtma tesislerin Bursa’mıza hayırlı olmasını diliyorum. Doğal kaynakların korunması yönünde yaptıkları çalışmalardan dolayı da başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü

Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın da Cumhuriyet tarihinde Orhangazi’ye yapılan en büyük yatırımın temelini attıklarını vurguladı. Zaman zaman gündeme gelen Karsak Deresi’nin denize taşıdığı kirliliğin bu yatırımla son bulacağını vurgulayan Aydın, “İnşallah bu arıtmamız sayesinde artık denizlerimiz de göllerimiz de çok daha temiz olacak. Gerçekten son derece mutluyum. Bu tür büyük yatırımların bundan sonraki süreçte de devam edeceğini biliyor, ilçemize gösterdiği yakın ilgi nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.