Türkiye ile özdeşleşen ürünlerin uluslararası alanda tanıtmaya ve kırsal kalkınmaya katkı sağlanırken Gemlik Zeytini, Avrupa Birliği tarafından tarafından coğrafi işaretli 12. ürün olarak tescillendi.BURSA (İGFA) - Gemlik Zeytini'nin ünü Avrupa'ya taşındı.

Haberi, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sosyal medya hesabından duyurdu.

Anadolu'nun kadim lezzetlerinden Gemlik zeytini, Avrupa Birliği tarafından tescillenen 12. ürün oldu.

AB'nin tescillediği ilk ürün Antep Baklavası/Gaziantep Baklavası olurken, sırasıyla; Aydın İnciri, Malatya Kayısısı, Aydın Kestanesi, Milas Zeytinyağı, Bayramiç Beyazı, Taşköprü Sarımsağı, Giresun Tombul Fındığı, Antakya Künefesi, Suruç Narı, Çağlayancerit Cevizi takip etmişti. Avrupa'nın tanıdığı son ürün ise Gemlik Zeytini oldu.