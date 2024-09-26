Gemlik’in en önemli sorunlarının ve hızla yapılması gereken projelerin başında kentsel dönüşüm geliyor. Gemlik halkı, yüksek deprem riski olan bölgede güvenle yaşayabilmek için kentsel dönüşüm bekliyor.BURSA (İGFA) - Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depreme karşı Gemlik bölgesini sık sık uyarıyor.

Prof. Dr. Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gemlik’in konumunun Gemlik Fayı üzerinde olduğunu, yapılan bazı çalışmalara göre 1999 depremlerinden sonra güney kolun enerjisi belirli bir miktar boşaltıldığını fakat buna rağmen Gemlik’in kesinlikle 7 ve üstü bir depreme dayanamayacağını dile getirmişti.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ise yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden bugüne kadar düşündükleri ve hayata geçirmeyi hedefledikleri ilk konunun kentsel dönüşüm olduğunu belirtmişti. Deviren bu bağlamda ilk olarak Gemlik Belediyesine ait sosyal konutların satışlarını gerçekleştirip kentsel dönüşüm için bütçe oluşturacaklarını söylemişti.

Gemlikli müteahhitlerin de desteği ile kentsel dönüşüm sürecini başlattıklarını açıklayan Başkan Deviren, “Kentsel dönüşümde kullanacağımız bu bütçe ile müteahhitlerimizin de elini rahatlatacağız. Süreçle ilgili iştirak şirketimiz Gemtaş A.Ş. gerekli çalışmaları yürütüyor. Yakın zamanda konuyu meclise de taşıyarak süreci hızlandıracağız.” şeklinde konuştu.