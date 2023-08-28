Bursa Gemlik serbest bölge otoyol girişinde meydana gelen trafik kazasına müdahale eden polislere araç çarptı. Kazada 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyol köprüsü altında meydana gelen zincirleme trafik kazasına müdahale eden trafik polisleri Doğan G. ve Ferdi A.’ya otomobil çarptı. Kazada yaralanan polis memurları ambulanslarla Gemlik Devlet hastanesine kaldırılırken, trafiğe kapanan yolda ulaşım alternatif güzergahtan kontrollü bir şekilde verildi. Polislere çarpan otomobil sürücüsü Ali A.’nın 89 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası ile alakalı da soruşturma sürdürülüyor.