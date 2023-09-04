İlçe genelinde eğitim hayatına başlayan birinci sınıf öğrencilerine içerisinde çok sayıda kırtasiye malzemesi bulunan çantalar, Gemlik Belediyesi ekipleri tarafından okullara teslim edilmişti. Bugün itibariyle adapte eğitimine başlayan birinci sınıf öğrencileri üzerinde süper kahramanlar ve çocukların sevdiği figürler olan çantaları görünce sevinçli anlar yaşadı.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ın talimatlarıyla 2019 yılından beri sürdürülen projeyle bu zamana kadar eğitim hayatına başlayan birinci sınıf öğrencilerine dağıtılan yaklaşık 7 bin çanta, tüm çocukların yeni başladığı eğitim ve öğretim hayatına eşit olarak başlamasını sağlıyor.

Bu yılda devam eden projeyle 2 bin öğrenci çantalarına ve kırtasiye setlerine kavuşurken, setin içerisinde bulunan; güzel yazı defteri, matematik ve resim defterleri, kuru boya, pastel boya, kalem kutusu, kalemler, kalemtraş, dosya, makas, suluk ve beslenme çantası bulunuyor.

Ekonomik sıkıntılardan etkilenen kalemlerin başında kırtasiye malzemeleri geldiğini ve artan masraflarla birlikte vatandaşların binlerce liralık masrafla karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Bu projemizin başlıca amacı eğitime ilk kez başlayan öğrencilerimiz arasında eşitliği sağlamaktır. Bu yılda çantaları ve kırtasiye setleri Uğur amcalarından miniklerimize hediye. Gemlik Belediyesi olarak eğitime katkılarımız devam edecek. Geleceğimizin teminatı minik öğrencilerimiz için heyecan dolu bir gün! 1. sınıf öğrencilerimiz okula başladı ve sürpriz hediyelerini sıralarında bulmanın mutluluğunu yaşadılar. Tüm öğrencilerimize başarılarla dolu bir eğitim öğretim yılı diliyorum” dedi.

Öğrenci velileri de Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’a eğitime verdiği destekten dolayı teşekkür etti.