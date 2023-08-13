Türkiye ve on bir farklı ülkeden yüzlerce sporcunun katıldığı 4. Uluslararası Karate Turnuvası Gemlik Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda düzenlendi.

Türkiye Karate Federasyonu, Gemlik Belediyesi ve Gemlik Belediyespor organizasyonuyla düzenlenen turnuvada 13 farklı grupta kata ve 10 farklı grupta, 5 ayrı kilogram kategorisinde kumite dallarında kıyasıya yarışan sporcular, kürsüye çıkma mücadelesi verdi.

4. Gemlik Uluslararası karate turnuvası Türkiye’den ve yurtdışından birçok sporcuyu ağırladı. Turnuvaya Almanya, Cezayir, Gürcistan, İran, Mısır, Pakistan, Yunanistan, Tanzanya, Fas, Irak, Katar, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi ülkelerin yanı sıra Türkiye’nin 29 farklı ilinden toplamda 138 kulüp ve 1950 sporcu yer aldı.

Turnuvanın açılış seremonisine; Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, CHP Gemlik İlçe Başkanı Şükrü Aksu, Belediye Meclis Üyeleri Mustafa Kaynatma, Emir Birgün, Gemlik Ticaret Borsası Başkanı Özden Çakır ve Gemlik İlçe Gençlik Spor Müdürü Berkant Atasoy katıldı. Turnuvanın açılış konuşmasını Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz yaptı. Uğuz Karate Turnuvasına verdiği destek nedeniyle Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’a teşekkür ederken, katılan tüm sporcu ve ailelerinede başarılar diledi.

Uğuz konuşmasının ardından karateye yıllardır emek veren Cesur Kılıç ve Kasım Demir’e yaşam boyu onur ödülünü verdi.

Gemlik Belediyespor Başkanı Durmuş Uslu ise turnuva hakkında bilgi vererek katılımcılara teşekkür ederek, emeği geçen kurum ve kuruluşlara plaketlerini takdim etti.

Ferdi Kata kız - erkek ve Ferdi Kumite kız - erkek kategorilerinde kürsü mücadelesi verilen müsabakalar, heyecanlı dakikalara şahit oldu. Tribünleri dolduran binlerce sporsever sporculara müsabakalar süresince tezahüratta bulundu.