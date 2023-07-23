Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genç Atölye’de bilim kurgu filmleri konuşuldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5’ncisi düzenlenen Genç Atölye eğitimleri devam ediyor. Sinema atölyesinde bu hafta gençler teknoloji ve bilim kurgu filmleri söyleşisinde bir araya geldi. Her hafta Dünya sinemasının en nitelikli örneklerinden bölümler izleyen gençler, film sahnelerini, konularını, anlattığı mesajları Sinema Yazarı Enver Gülşen ile birlikte yorumladı.

Genç Atölye’de bu yaz birbirinden değerli uzmanlar tarafından gençlere Türkiye Yüzyılı’nı Anlama, Doğa Tutkunları, Geleneksel Sanatlar, Şehir ve Tarih, Edebiyat ve Sinema olmak üzere 6 farklı alanda eğitimler veriliyor. 15-21 yaş arasındaki gençlerin katıldığı Genç Atölye’de eğitimler 6 hafta boyunca sürecek ve 18 Ağustos’ta sona erecek.