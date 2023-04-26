U14 Erkekler Anadolu Şampiyonası Beyaz Grup müsabakaları 15-19 Nisan 2023 tarihlerinde Sivas’ta gerçekleştirildi. Kütahya Belediyespor Basketbol takımı, şampiyonayı elde ettiği başarılı sonuçlarla 4. olarak tamamladı.KÜTAHYA (İGFA) - Birçok branşta gençlerimizi sporla tanıştıran ve elde ettiği başarılar ile Kütahya’nın adını gururla temsil eden Kütahya Belediyespor, basketbol alanında da başarılara imza atmaya devam ediyor.

Okan Halay: "Tüm çalışmalarımızı galibiyet üzerine yaptık" Okan Halay: "Tüm çalışmalarımızı galibiyet üzerine yaptık"

Kütahya Belediyespor U14 Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun 2022-2023 sezonu Yurt İçi Faaliyetleri programı kapsamında düzenlediği U14 Erkekler Bölge Şampiyonasına il birincisi olarak katılmaya hak kazanmıştı. Sivas’ta gerçekleştirilen Anadolu Şampiyonasını 4. olarak tamamlayarak Kütahya’mızın adını gururla temsil ettiler.