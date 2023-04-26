U14 Erkekler Anadolu Şampiyonası Beyaz Grup müsabakaları 15-19 Nisan 2023 tarihlerinde Sivas’ta gerçekleştirildi. Kütahya Belediyespor Basketbol takımı, şampiyonayı elde ettiği başarılı sonuçlarla 4. olarak tamamladı.KÜTAHYA (İGFA) - Birçok branşta gençlerimizi sporla tanıştıran ve elde ettiği başarılar ile Kütahya’nın adını gururla temsil eden Kütahya Belediyespor, basketbol alanında da başarılara imza atmaya devam ediyor.

Kütahya Belediyespor U14 Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun 2022-2023 sezonu Yurt İçi Faaliyetleri programı kapsamında düzenlediği U14 Erkekler Bölge Şampiyonasına il birincisi olarak katılmaya hak kazanmıştı. Sivas’ta gerçekleştirilen Anadolu Şampiyonasını 4. olarak tamamlayarak Kütahya’mızın adını gururla temsil ettiler.