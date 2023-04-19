Karacabey Genç Fenerbahçeliler Derneği Taraftar Grubu üyeleri yardım elini ihtiyaç sahibi ailelere uzattı.

Sosyal farkındalık faaliyetleriyle ilçede kurulduğu 4 yıldır örnek olan Karacabey Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu, her yıl olduğu gibi bu sene de yardımlarını sürdürüyor. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte depremzede vatandaşlar ile ihtiyaç sahiplerini unutmayan Genç Fenerbahçeliler, bu süreçte hazırlanan erzak paketlerinin yanı sıra, Karacabey’deki birçok marketin hazırladığı alışveriş çekleri ve diğer maddi yardımlarla da ihtiyaçlı ailelerin yanında oldu.

Karacabey Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu Başkanı Cem Eren, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Eğer tadını bilirseniz, ekmeği paylaşmak ekmekten daha lezzetlidir. İşte bu şiar ile bu sene de ekmeğimizi paylaşmaya devam ettik. Bu yıl Ramazan ayında her zamanki gibi yardım paketlerimize, kırtasiye yardımlarımıza, maddi desteklerimize tam gaz devam ettik. Karacabey Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu ekmeğini paylaşmaktan, ihtiyaçlı vatandaşlarımızın ve depremzede ailelerimizin Ramazan ayında da yanlarında olmaktan gurur duymaktadır. Bu dayanışma sürecinde, bizlerin vasıtası ile yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Karacabeyli iş insanlarımıza ve yardım paketlerinin dağıtılmasında büyük rol oynayan genç kardeşlerimize canı gönülden teşekkürlerimizi iletiriz.” ifadelerini kullandı.