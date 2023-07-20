Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan B-CUBE Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi, Avrupa Birliği Fonu çerçevesinde Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın destekleriyle gerçekleştirilen ‘Innosmart Together: Ortak Girişimcilik ve İnovasyon Projesi’ne ev sahipliği yapıyor. Proje ile yerel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak, girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi hedefleniyor.

Genç girişimcilere yol gösteren projenin açılışı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Projenin açılış toplantısına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, BEBKA Genel Sekreteri Dr. Muhammed Zeki Durak, Uluslararası Göç Politikaları Merkezi (ICMPD) Enhancer Hibe Programları Koordinatörü Mehmet Çağlar Aydın, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve girişimciler katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, akıllı şehir vizyonu çerçevesinde kentin mevcut ihtiyaçlarını tespit ederek, bu ihtiyaçlara çözüm üretecek proje ve faaliyetler geliştirdiklerini söyledi. Kurum olarak akıllı şehir kavramını tüm bileşenleriyle ele aldıklarını vurgulayan Akhan, “Kurumlarla kapsayıcı inovatif işbirliği sürdürme anlayışını benimsiyoruz. Kurum olarak akıllı şehir kavramını tüm bileşenleriyle ele alıp bütüncül bir stratejiyle destekleyerek inovasyonun ve girişimciliğin de dahil olduğu çalışmalar yapıyoruz. Stratejimize paralel olarak şehrimize akıllı şehircilik ve inovasyon merkezini kazandırdık. BEBKA’nın desteğiyle Enhancer programının ortak kullanım tesisleri hibe programına başvurduk. Başvurumuzun kabulüyle birlikte 2022 yılı Temmuz ayında proje faaliyetlerine başladık. Innosmart Together projesiyle sosyal ve ekonomik politikaların gelişmesine katkıda bulunmak için yerel kurumlarla, yerel ihtiyaçları göz önünde bulundurarak girişimcilik ekosistemini geliştirmeye çalışacağız. Özellikle hem bireysel hem de kurumsal olarak yerel aktörlerin ve şehrimizdeki dezavantajlı grupların girişimcilik kapasitesini iyileştirmeye çalışacağız” diye konuştu.

Girişimcilik ve inovasyon konularına ayrıca önem verdiklerini belirten BEBKA Genel Sekreteri Dr. Muhammed Zeki Durak da, Büyükşehir Belediyesi ile birçok alanda örnek projeler gerçekleştirdiklerini belirtti. Bu merkezlerde yetişen gençlere destek için görüşeceklerini de söyleyen Durak; “Girişimcilik tamamen odak noktamız olan bir konu. Bursa Büyükşehir Belediyemizin kurmuş olduğu merkezler gibi merkezlerden yetişen girişimcileri çağırarak fonlarla görüştüreceğiz. Ve onlar birini ikna ettiği zaman yatırım alma imkanına sahip olacak. Bu da aslında bölgemizde ekosistemi kuvvetlendirme açısından çok önemli bir destek” dedi.

Enhancer Hibe Programları Koordinatörü Mehmet Çağlar Aydın ise “Projemiz çerçevesinde toplam 32,5 milyon avroluk bir bütçemiz var. Bu bütçe içerisinde de 20 milyon avroluk bir fon özellikle hibe programları çerçevesinde çeşitli kurum, kuruluşlara verilmekte. Bugün beraber bulunduğumuz bu projede bunun önemli adımlarından biri. Bu çerçevede ortak kullanım tesisleri mantığıyla, girişimciler için beraber çalışabilecekleri, beraber öğrenebilecekleri, ortak makina parkurlarından, eğitimlerden ve danışmanlıklardan faydalanabilecekleri, sosyoekonomik uyuma katkı verebilecek merkezler kurmak istiyoruz. Bu proje de gerçekten Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin emekleriyle iyi örneklerden biri olan bir proje” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi Proje Geliştirme Uzmanları tarafından Innosmart Together: Girişimcilik ve İnovasyon Projesinin detayları katılımcılarla paylaşılırken, program sonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, BEBKA Genel Sekreteri Dr. Muhammed Zeki Durak ve Mehmet Çağlar Aydın merkezi gezerek, eğitim gören gençlerle sohbet etti.