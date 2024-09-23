Bursa'da Gürsu Belediyesi yenilikçi teknolojik kampların ev sahibi olmaya devam ediyor. Gürsu Dijimer’in ‘Genç Girişimciyiz’ sloganı ile düzenlediği “Juniojam Oyun Geliştirme Kampı” Ericek Adrenalin Park’ta düzenlendi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın beş ilçesinden ve Yalova'dan 80 gencin buluştuğu oyun kampına Gürsu ev sahipliği yaptı.

Bursa’nın 13-18 yaş arasındaki ilk oyun kampı, Gürsu Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Ericek Adrenalin Park’ın yepyeni kamp ve etkinlik salonunda bir araya gelen çocuklar oyun fikirlerini ve dijital yetkinliklerini sergileme fırsatı buldu.

“Takımını seç, oyunu geliştir, ödülü kazan” sloganıyla düzenlenen çocuklara özel ilk oyun kampı, 80 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Gürsu, Kestel, Yılıdırım, Osmangazi, Nilüfer’den olmak üzere Bursa’dan 5 ilçe ve Yalova’dan 2 ilçeden katılan gençler, oyun fikirlerini ve dijital alandaki becerilerini ortaya koydu. 16 takım olarak yarışan 80 genç, 24 saatlik maratonda 5 mentor eşliğinde yeteneklerini ve hayal güçlerini yarıştırdı.

Çocuklarla sertifika töreninde bir araya gelen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Çocuklarımızın dijital bağımlılık yerine dijital girişimciliğe yönelmelerinde etkili olmak hedefiyle çıktığımız yolda, hepimizi umutlandıran çalışmalarını görmekten mutluyuz. Onlardaki enerji geleceğimizi aydınlatacak buna inanıyoruz” dedi.

Oyun sektöründen Megafortuna ve Turkpin iş birliği ve sponsorluğunda gerçekleştirilen kamp kapsamında yarışan ekiplere toplamda 55 bin TL ödül verildi.