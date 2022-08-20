Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesinde fabrika inşaatında meydana gelen olayda, inşaattan düşen işçi ağır yaralandı.
Olay Hamzabey Mahallesindeki Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesindeki fabrika inşaatında meydana geldi. İnşaatın ikinci katında çalışan Furkan K.(19), dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemin üzerine düştü. Yaralanan genç olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.