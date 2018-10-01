Edinilen bilgilere göre; Turgutalp Mahallesi Hürriyet sokaktaki evde ikamet eden 32 yaşındaki E.S., gece uykuya daldı. Sabaha karşı uyanan aile bireyleri kadının nefes almadığı ve hareketsiz yattığını fark ettiler. Uyandırılmaya çalışılan kadından herhangi bir tepki alamayan aile durumu 112’ye bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansındaki sağlık ekipleri genç kadına kalp masajı yaparak Devlet Hastanesine getirdiler. Talihsiz kadın, Acil Serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kadının cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp kurumuna gönderildi.

Olayla alakalı tahkikat sürüyor. Haber Merkezi