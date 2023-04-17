Türkiye’de ne eğitimde ne istihdamda yer alan (NEET) 3,5 milyon genç kadının güçlenmesi ve ekonomik hayata katılımına odaklanan Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesinde mentorluk programı başlıyor.İSTANBUL (İGFA) - Sabancı Vakfı tarafından desteklenen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Vakfı tarafından yürütülen, “Geleceğini Kuran Genç Kadınlar” projesinde alanında uzman mentorlar ile NEET genç kadınları bir araya getirecek mentorluk programının başvuruları açıldı.

Genç kadınların eğitime ve istihdama katılımını desteklemek amacıyla hayata geçen mentorluk programına hem farklı sektörlerde çalışan ve mentorluk desteği vermek isteyen kadınlar hem de 18-29 yaş arasındaki NEET genç kadınlar başvuru yapabilecek.

Programa başvurular www.geleceginikurangenckadinlar.org/mentorluk sayfasından 15 Mayıs tarihine kadar gerçekleştirilebilecek. Başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak eşleşmenin ardından mentorluk görüşmeleri çevrim içi olarak 12 hafta boyunca devam edecek.

GELECEĞİNİ KURAN GENÇ KADINLAR PROJESİ HAKKINDA

“Geleceğini Kuran Genç Kadınlar” projesi, Türkiye’de 18-29 yaş arasında ne eğitimde ne istihdamda yer alan (NEET) genç kadınların ekonomik ve toplumsal hayata katılımlarını artırma hedefiyle Şubat 2022’de hayata geçti. Proje, yüzde 50,5 oranındaki NEET genç kadınların farkındalıklarını artırmak, güçlenmelerini sağlamak, becerilerini ve istihdam fırsatlarını iyileştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesinin en önemli araçlarından biri olan “Fırsatlar Haritası”, 18-29 yaş arasındaki NEET genç kadınların Türkiye haritası üzerinden kendilerine en yakın iş, staj, eğitim ve girişim desteği fırsatlarına ulaşmalarını sağlıyor. Şimdiye kadar 2 bine yakın fırsatın yer aldığı Fırsatlar Haritası’nda kamu, özel sektör, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının fırsatlarına yer veriliyor. Türkiye’de sayıları 3,5 milyona ulaşan ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadınlara fırsatlarıyla ulaşmak isteyen kurumlar da dijital portalın içerisindeki “Fırsat Girişi” özelliğiyle kendi fırsatlarını haritaya girme imkânı buluyor.