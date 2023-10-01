İzmir Karabağlar Yunus Emre Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde yaşanan olay büyük bir üzüntüye yol açtı. 18 yaşındaki Meryem Ö. ile 22 yaşındaki erkek arkadaşı Miraç Bulat, ellerindeki silahla şakalaşırken silahın patlaması sonucu Miraç Bulat kafasına isabet eden kurşunla yaralandı.

Olay yerine hızla ulaşan 112 acil sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen genç, acilen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak, Miraç Bulat'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, M.Ö.'nün de gözaltına alındığı kaydedildi.