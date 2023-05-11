

Kemalpaşa mahallesinden meydana gelen kazada otomobilin çarptığı öğrenci yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza Kemalpaşa mahallesi Yeşilçayır caddesi üzerinde meydana geldi. Yeşilçayır caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü Cansu Ü. Yönetimindeki 16 F 5595 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Sevim D.(15)'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen genç kız yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.