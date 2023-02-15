Esentepe mahallesinde meydana gelen olayda evlerinin 2. Katından düşerek ağır yaralanan genç kız, 10 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay 6 Şubat günü Esentepe mahallesi Yar sokakta bulunan 2 katlı evde meydana geldi. Evin 2. Katın dan aşağı bakan Gökçe A.(17), dengesini kayberek beton zemin üzerine düştü.

KÖPEĞİ HAVLAYINCA GÖRDÜLER

Ağır yaralanan kızı gören bahçedeki köpek, havlayarak sesini duyurmaya çalıştı. Köpeğin sürekli havlaması üzerine bahçeye çıkan ailesi, genç kızı kanlar içinde görünce şoke oldular. Yaralı genç kız, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan genç yoğun bakıma alındı.

Genç kız 10 gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.