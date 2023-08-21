Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu kapsamında düzenlenen yarışmalarda kazananlar belli oldu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Genç KOMEK Yaz Okulu vasıtasıyla her yıl on binlerce öğrencinin gelişimine katkı sağladıklarını ifade etti.

Gençleri hayata en güzel şekilde hazırlamak için gayret ettiklerini belirten Başkan Altay, “Onlar bizim en kıymetli hazinelerimiz. Büyükşehir Belediyesi olarak spordan sağlığa, teorik eğitimden gezilere kadar gençlerimizin ve çocuklarımızın hizmetindeyiz. Bu kapsamda Genç KOMEK Yaz Okulu’nda da onlar için çeşitli eğitim ve etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Onlardan biri olan Genç KOMEK Yaz Okulu Yarışmaları da heyecanlı ve eğlenceli bir şekilde tamamlandı. Başarı elde eden evlatlarımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.

Genç KOMEK 2023 Yaz Okulu Yarışmaları kapsamında Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma, 40 Hadis, Resim, Öykü, Yemek, Moda Tasarımı, Sıfır Atık, Fotoğraf, Kaleli Yakan Top, Akıl ve Zeka Oyunları yarışmaları kapsamında mücadele veren 7-14 yaş arası öğrencilerin birincilerine kablosuz kulak içi oyuncu kulaklığı ve akıllı saat, ikincilerine VR gözlük, üçüncülerine ise bluetooth kulaklık hediye edildi.

Online olarak Genç KOMEK Yaz Okulu derslerine katılan ve yarışma için Konya dışından gelen öğrenciler de heyecana ortak oldu.

Genç KOMEK Yaz Okulu’nda çok eğlendiklerini belirten öğrenciler ise Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.