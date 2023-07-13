

Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İnegöl Şubesi Genç MÜSİAD üyeleri Tanı, Tanıtıştır, Ticaret yap (3T) programı kapsamında bir araya geldi.



MÜSİAD İnegöl Şube Merkezinde düzenlenen programa Genç MÜSİAD üyelerinin yanı sıra Genç MÜSİAD Önceki Dönem Başkan ve Yöneticileri de katıldı.



Programın açılış konuşmasını yapan Genç MÜSİAD İnegöl Şube Başkanı Enes Malik Ubuz:

Sizlere, büyük önem verdiğimiz 3T Programımıza katılımlarınızdan dolayı HOŞGELDİNİZ demek istiyorum.



Üyeler arasında ticareti geliştirmek adına 3T: Tanı-Tanıştır-Ticaret Yap buluşmasını siz üyelerimizin katılımı gerçekleştiriyoruz. “Amacımız buradaki üyelerin birbiriyle kaynaşması ve yeni fırsatlar yakalamak. Buraya katılım sağlayan tüm üyelerimiz bir dakikalık süreç içerisinde satın aldığı ve satışını yaptığı ürünlerle ilgili bilgi veriyor, kendi firmasını tanıtıyor. Sektöre giren ve işe yeni başlayan arkadaşların iletişimini artırmayı hedefliyoruz. MÜSİAD ülkemizin en büyük sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi. Genel merkez özelinde de çok kuvvetli ve büyük firmalar var. Açıkçası yol gösteren ve iş insanlarının ufkuna açan bir dernek” MÜSİAD



“AMACIMIZ GENÇLERİ GELİŞTİRMEK”



“Amacımız gençleri geliştirmek. Kişisel gelişim anlamında da faaliyetlerimiz var. Önceki Dönem Başkanımız Melih Koşarer’den görevi devraldıktan çalışmalarımızı hızlı bir şekilde devam ettirdik. Melih Başkanımız döneminde alınan 3. Lükten sonra bizim dönemizin ilk yılında Tüm Genç MÜSİAD Şubeleri arasında Türkiye’de 2.’lik ödülüne layık görüldük. İnşallah hedefimiz dönemimiz bitmeden 1.’lik ödülünü de almak istiyoruz.

Sonrasında meydana gelen deprem felaketi nedeniyle çalışmalarımızı bir müddet bu bölgeye yönelik yardımlara çevirdik ve Ana Kademi yönetim kurulumuzla koordineli bir şekilde çalışarak bölgeye yönelik yardımların toplanması ve ulaştırılmasında rol aldık.. Rabbim bir daha böyle Felaketler ile bizleri sınamaz inşallah.

Şimdi ana çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hedefimiz burada üyelerimizin kendilerine alan açması ve geliştirmesi. İlerleyen süreçte üniversitede ve öğrencilerle de ilgili programlar yapacağız. İhracat geliştirme komisyonumuz var. İhracata nasıl başlanır? Neler yapılabilir ve Pazar araştırması noktasında çalışmalar yapıyoruz” bu programları belli zaman dilimlerinde hayata geçireceğiz inşallah.

Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor ve katıldığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.



Konuşmalar sonrasında Genç MÜSAİD İnegöl Şubesi üyeleri kendilerini tanıtarak fikir alışverişinde bulundu.

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