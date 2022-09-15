MÜSİAD İnegöl Şubesi Gençlik Kurulu 15. Genel Kurulunu 16 Eylül Cuma günü gerçekleştiriyor.

MÜSİAD İnegöl Şubesi Gençlik Kurulu Başkanı Melih Koşarer yaptığı açıklama ile 16 Eylül Cuma günü Şube Merkezinde saat 17.00’de yapılacak Genel Kurula Genç MÜSİAD Üyelerini davet etti.

Koşarer açıklamasında, “İnegöl’ümüzün başarı hikayesini anlatmak için şehir şehir dolaştık, sonra MÜSİAD’ımızla önce ilk pasaportlarımızın sahibi olduk, sonra ülkeler keşfettik. Kimilerimiz kurdukları iş’le on’larca işçi çalıştıran müteşebbisler oldular, kimileri ise işyerlerinin vazgeçilmez birer parçaları haline geldiler. Tabi ki bu gelişmede MÜSİAD’ımızın bize kazandırdığı çok şeyler oldu. Gerek konferanslar, gerekse de tecrübe paylaşımı toplantıları sayesinde bilgimize bilgiler kattık. Daha cesur adımlar attık, kendimizi daha iyi anlatma becerilerine sahip olduk. Ve artık Genç MÜSİAD’da görev yapan önceki başkanlar gibi bizimde görev süremiz sona erdi” dedi.

Koşarer, 16 Eylül Cuma günü saat 17.00’de MÜSİAD İnegöl Şube Merkezinde yapılacak genel kurul toplantısına Genç MÜSİAD üyelerinin katılmasını beklediklerini ifade ederek sözlerine son verdi.