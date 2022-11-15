Genç MÜSİAD İnegöl Şubesi, sektörel anlamda İnegöl kamuoyuna farklı sektörlere yönelik düzenli ve devamlı olarak bilgilendirme açıklamaları gerçekleştirme kararı aldı. Bu minvalde ilk bilgilendirme yazısı tapu süreçleri oldu.

Genç MÜSİAD İş Geliştirme ve Sektör Kurullarından Sorumlu Başkan Yardımcısı İnşaat Müh. Uçaravcı Emlak Ticari Mülkler Direktörü Alihan Gülerer tarafından kaleme alınan bilgilendirme yazısında bu ifadelere yer verdi;

TAPU SÜRECİNDE NELER YAPILMALI?

“Ticaret şekilleri hızla değişkenlik gösteriyor. Son dönemlerde ise emlak ticaretleri çok daha fazla hayatımız da yer alıyor. Gayrimenkul alım satımını ticaret haline getirmiş olan çoğu girişimci tapu sürecinde neler yapılmasını bilmesine rağmen hiç beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalabiliyorlar. Ayrıca gayrimenkul ticareti yapılması yanı sıra ciddi bir ihtiyaç olarak 21. yüzyılda hayatımıza giriyor. Öncelikle yazımda ömürlerinde birkaç tapu işlemi gerçekleştiren okuyuculara yardımcı olarak başlamak istiyorum. Bu süreç insan hayatının içerisinde bulunan nadir anlardan olduğu için stresli, yorucu ve işlem bittikten sonra da bir o kadar keyifli geçmektedir. Bu süreci ne kadar iyi yönetebilirseniz daha keyifli olacaktır. Tapu sürecimiz karşılıklı olarak anlaşma sağlandığı andan itibaren ‘’Satış Sözleşmesi’’ imzalanmasıyla başlıyor. Sözleşme imzalandıktan sonra Tapu Müdürlüğü’ne e-devlet üzerinden webtapu uygulamasına giriş yapmamız gerekmektedir. Mülk sahibinin satacağı mülk’ün tapu kaydında herhangi bir ipotek/şerh olup olmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir. Herhangi bir problem yoksa mülk sahibi ve ya vekili tarafından başvuru yapılmalıdır.”

“Başvuru anında mülkümüzün tapuda belirtildiği ada/parsel/ cinsi doğru mu? diye kontrol ediniz. Mülkün tapuda belirtildiği cinsin kontrollü ise Yapım/Yıkım aşamasından sonraki ruhsatlandırmadan sonra Belediyeden alınmış ruhsatların yapı kullanım izinlerinin Tapu Kadastro Sistemine işlenmemesidir. Örnek vermek gerekirse sahip olduğumuz tapuda cins ibaresi ‘’Arsa’’ yazabilir fakat sahip olduğumuz tapunun bulunduğu alanda ruhsatlandırılmış bir konut inşaatı gerçekleşmiş olsun. İlgili belediyeden yapı ruhsatı yapı kullanım izinlerini alıp bir harita mühendisi eşliğinde cins değişikliği başvurusunda bulunmanız gerekecektir. Tapu Kadastro Sistemine işlemler bittikten sonra yeni tapumuz da cins bölümünde mesken olarak çıkacaktır. Böylelikle yaşanabilecek bir problemin önüne geçmiş olursunuz. Eğer alıcı taraftaysanız cins değişikliği kontrolünü yapmak istediğinizde, ilgili belediyenin ruhsat kısmından yapı kullanım izinleri ve yapı ruhsatları inceleyebilir Tapu Senedinde ve ilgili belediyenin ruhsatlandırması birbiriyle örtüşmekte olup olmadığı kontrol edebilirsiniz. Eğer bu problemler çözüme ulaşmazsa yani; Tapu Senedindeki yazan mülkün cinsi ve ilgili belediyenin sistemindeki cins birbirinden farklı ise başvuru anında satış işlemi iptal edilmektedir. Bu zaman kaybını yaşamamak için Satıcı ve Alıcı Tapu Senedinde yazan cinsi kontrol etmelidir. Belirtilen kontroller yapıldıktan sonra mülk satışa hazır duruma gelmektedir.”

“Satış işlemine başlarken yanımızda olması gereken gerekli evraklarımız; DASK (Zorunlu Deprem Sigortası). Belediye Rayiç bedeli. Şirketse yetki belgesi ve imza sirküsü. Satıcı taraf e-devlet sisteminden web tapu uygulamasına girdikten sonra Başvuru Yap sekmesinden başvuruya başlamaktadır. DASK ve “Rayiç Bedel” kağıdını hazır bulundurmamız gerekmektedir. DASK poliçesini yetkili sigorta firmaları, Rayiç bedel kağıdını ise ilgili belediyenin rayiç bedel odasından alınmalıdır. İnegöl belediyesinin rayiç bedel dokümanları e-devlet sistemine kayıtlı olduğu için İnegöl’deki satışlarda rayiç bedel kağıdını sadece Tapu Müdürlüğünde imza anında götürmemiz yeterlidir. Satış sürecinde istenen deprem sigortasından cinsi tarla olan mülkler muaftır. Üzerinde konut olan işyerlerinde de DASK istenmektedir. Tüm mesken cinsindeki tapu satışlarında DASK sigortası istenmektedir. Satış işleminde bir önemli konu ise mülkün hisseli mi yoksa sadece bir kişiye mi ait olduğunun teyididir. Eğer tek bir kişiye ait ise tapunun alt kısmında hisse alanında ‘TAM’ yazmaktadır. Hisseli ise Şahısların isimlerinin yanında hisse oranı yazmaktadır tapu senedinin arka sayfasında ise diğer hissedarlar yazmaktadır.”

“Hissedarlı olması tapu anından herhangi bir problem oluşturmamaktadır. Hisse satın alabilirsiniz lakin mülkün diğer hissedarları Şufa(ön alım) hakkını kullanıp tapu dairesinde bildirilen bedeli ödeyerek sizin mülkünüzü satın alabilirler. Tüm bu hususların kontrolleri yapıldıktan sonra başvuru işlemini tamamlıyoruz. Alıcı ve satıcının iletişim bilgilerine sms olarak randevu saati ve tapu harç bedellerinin bilgileri gelmektedir. 2022 yılı içerisinde tapu harcı satış bedelinin %4 ‘ü ve döner sermaye harcı 466 TL(eğer ipotek işlemi yoksa) ödendikten sonra belirtilen gün ve randevu saatinde tapu müdürlüğüne gidilmektedir. Danışmada bulunan memura referans numarasını söyleyip DASK ve Rayiç bedelini teslim etmemiz gerekmektedir. Tüm bu aşamaları gerçekleştirdikten sonra AKİT odasına (imza odasına) geçmemiz gerekmekte, alıcı ve satıcı okur yazar değil ise yanlarında her taraf için 2 şahit gereklidir. Tapu devir anında karşılıklı imzalar atıldıktan sonra alıcıya yeni tapu teslim edilir. Alıcı kişi tapuyu aldığında ilgili belediyeye beyan işlemi yapmak zorundadır. Son sözlere gelirken tüm bu işlemlerinizi takip edecek emlak danışmanlarından ve tapu takip işlemi yapan kişilerden yardım alabilir sürecin sizin için daha kolay geçmesini sağlayabilirsiniz.”