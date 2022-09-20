Genç MÜSİAD İnegöl 15. Genel Kurulunda Enes Malik Ubuz yeni başkan seçildi.

MÜSİAD İnegöl Şubesinde düzenlenen genel kurula İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Uslu, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, İMİDER Başkanı Eyüp Selçuk Bozoklu, MÜSİAD İnegöl Şube Başkanı Mehmet Döngel, Genç MÜSİAD Genel Başkanı Yunus Furkan Akbal, MÜSİAD Kadın İnegöl Başkanı Kocaoğlu, MÜSİAD İnegöl Şubesi yönetim kurulu üyeleri, Bursa, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Gebze Şube Başkanları, genel merkez yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Kongre öncesi konuşan Genç MÜSİAD İnegöl eski Başkanı Melih Koşarer, 2019 -2020 yılları arasında yönetim kurulu üyeliği, 2020-2022 Yılları arasında da Başkanlığını gururla yaptığı onurlu görevin sonuna geldiğini belirterek, “Görevde bulunduğumuz süre zarfında devraldığımız bayrağı daha üst noktalara taşımak için önemli projelere imza atmaya çalıştık. Özellikle MÜSİAD’ımızın şehrin genelinde tanınırlığını artıracak çalışmalar ile sosyal ve kültürel faaliyetler ve geleceğin işadamları olan bizlerin gelişimi noktasında çeşitli programlara imza attık. 300 bine yaklaşan nüfusu ve Türkiye’ye örnek olan ekonomik rakamlarıyla, bir sanayi şehri olan İnegöl’ümüze yakışır şekilde adımlar atmaya çalıştık. Biz genciz dedik, biz çalışkanız dedik, bizimde bir fikrimiz bizimde bir projemiz var dedik. İnegöl’ümüzün başarı hikayesini anlatmak için şehir şehir dolaştık. Gerek Ülkemizin nadide şehirlerinde yapılan genel kurullara katıldık gerek pandemi sürecinde online toplantılarda çeşitli ülkelerin temsilcileriyle üyelerimize katkılar sağlamak için programlar düzenledik. Önce İnegöl dedik Önce İnegöl Gençliği dedik ve tabiî ki akabinde ülkemiz için çalışmalar yapmaya çalıştık. Daha cesur adımlar attık, kendimizi daha iyi anlatma becerilerine sahip olduk ve artık Genç MÜSİAD’da görev yapan önceki başkanlar gibi bizimde görev süremiz sona erdi. Çok güzel anılar yaşadığım bu çatıda bu ailenin bir parçası olmanın onurunu ve gururunu yaşadım” dedi.

Genç MÜSİAD İnegöl yeni Başkanı Enes Malik Ubuz ise, “Gerek görevi devraldığımız Melih Koşarer başkanımız, gerekse de daha önce bu onurlu vazifeyi yerine getiren değerli ağabeylerimizden edindiğimiz tecrübe ve birikimlerle, Genç MÜSİAD’ımızda güzel ve hayırlı hizmetlere imza atmaya çalışacağız.”diyerek, “MÜSİAD’ımız; İş dünyasına olduğu kadar toplumun diğer kesimleri için örnek bir eğitim, rehberlik ve danışmanlık merkezi haline gelen, uygulama ve çalışmalarını profesyonel düşünce zeminine oturtan, “kamu yararına dernek” statüsüne sahip güçlü bir “Sivil Toplum Kuruluşu”dur. Kişisel, kurumsal, sektörel, kültürel ve toplumsal gelişim noktasında önemli çalışmalar yapan kuruluşumuz, milli politikaları ve milli projeleriyle Yeni Türkiye’nin misyonuna göre bağımsız bir şekilde hareket etmektedir. Bizler de toplum ve iş dünyasına ışık tutan bu güzide topluluğun bir parçası olmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz. Birlik ve beraberliğimizle MÜSİAD’ın neferleri olduk. Bugünde karşınıza büyük bir heyecan ile başkan olarak çıkıyorum. Ne kadar büyük bir sorumluluk aldığımızın bilincinde olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte Genç MÜSİAD’a değer katan bir şube olacağımızın sözünü veriyorum. Mobilya, İnşaat, Hizmet ve Tarım sektörü başta olmak üzere hemen her sektörü yakından ilgilendiren projeler ve öneri dosyaları hazırlamak istiyoruz. Sosyal ve kültürel anlamda farkındalık oluşturacak etkinlikler düzenlemek ve üyelerimizle yakın ilişki kuracak bir sistem kurmayı hedefliyoruz. Üyeler arasında çapraz ticareti zenginleştirecek çalışmalarla, dostlukları arttırmak istiyoruz. Tecrübe paylaşımı toplantılarıyla bilgimize bilgi katmayı arzuluyoruz. Kısacası bizlerin Ülkemize ve İnegöl’ümüze katkı sağlayacağımız daha çok şeyi var. Birlikte bu başarıya imza atmamız dileğimle sizlere yeniden teşekkür ediyor, genel kurulumuzun hayırlar getirmesini temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Genç MÜSİAD Genel Başkanı Yunus Furkan Akbal, hem ticaret hem ihracatın güzide merkezlerinden biri olan hem de çok başarılı Genç MÜSİAD’lılara sahip olan İnegöl şubesinde bulunmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, “ İnegöl’de geçtiğimiz yıl mobilya sektöründe 663 milyon dolar ihracat rakamına ulaşılmış. Bu çok güzel bir gelişme. İnegöl ihracat rakamlarının da%48’ini oluşturuyor. Yine başka bir veri. İnegöl Türkiye mobilya sektörünün de toplam ihracatının %18’ini, orman ürünlerinde ise %12’sini oluşturuyor. Bu bir taraftan baktığınız zaman çok güzel bir gelişme ama aynı zamanda sektör çeşitliliğinin de diğer şehirler kadar olmadığını da gösteriyor. Dolayısıyla genç girişimcilerin hem sektör çeşitliliğini sağlamaları, teknoloji tabanlı girişimleri, yeni nesil işlere de yatırım yaparak, bu 663 milyarlık hacme rakip olacak yeni sektörel çalışmalarında yapılması gerektiğini düşünüyorum. Hem genel merkez hem İnegöl Genç MÜSİAD’ımız bu uğurda çalışmalı. İnegöl’deki tüm genç girişimcileri bu yapıya adapte etmeli” dedi.

İnegöl Genç MÜSİAD’lıların 2 dönemdir müthiş bir performans sergilediğini dile getiren Akbal, “Melih başkanım “Bu dönem başkanlığı devredeceğim” dediği zaman aklıma 2 sene önceki dönem geldi. O zaman Fatih başkanım aradı “Başkanım bırakacağım” dedi. Bende “Fatih başkanım müthiş bir ivme yakaladınız. Şube bu noktalara gelmişken bırakmak olur mu? Sen bırakırsan tekrar o başarıyı yakalayabilir miyiz emin değilim. Lütfen bırakma” dedim. Dedi ki “Başkanım bizim çalışmalarımızı devam ettirecek arkadaşlar var.” Dedi. Bende “Bak Türkiye sıralamalarında ilk 5’e girmeye başladınız. Bu başarı kolay kolay yakalanmaz. Bunun önüne geçemezsiniz.” dedim. “Başkanım ben ekibe güveniyorum.” dedi. Velhasıl değişim yaptık ve pandemi dönemi olmasına rağmen Melih Bey başkanlığındaki İnegöl Genç MÜSİAD teşkilatı ilk aşamada Türkiye genelinde 4’üncü, bir sonraki aşamada da 2’inci hale geldi. Dolayısıyla İnegöl başkanından “Değişmek istiyorum” diye talep gelince, anlıyorum ki bayrak bir tık daha ileri gidecek. O yüzden başkanlarımız bu talebi ilettiği zaman ayrı bir seviniyorum. Yaptığı hizmetlerden dolayı Melih başkanıma teşekkür ediyor. Enes başkanımızda da çok umutluyuz. Kendisine yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ ise, 23 yaşındayken MÜSİAD Bursa şubesine üye olduğunu belirterek, “1996 yılında İnegöl şubesi kurulduğunda 26-27 yaşında kurucu yönetim kurulu üyeliği nasip oldu ve çalışmalarımız o dönemden itibaren İnegöl MÜSİAD olarak çok hızlı bir şekilde devam etti. İnegöl MÜSİAD’ın genel merkez açısından çok önemli bir şube olduğunu, o dönemlerden beri İnegöl’deki çalışan başta yönetim kurulu başkanı ve arkadaşlarımız tek tek hissettirdiler. Bu bizim dönemimizden itibaren genel başkanında ifade etmiş olduğu gibi bizden sonra görevi devralan tüm kardeşlerimiz tarafından ivme kazanarak devam etti. İnegöl nüfus yapısı itibariyle Türkiye’de olduğu gibi genç bir nüfusa sahip ama bunun yanında İnegöllü gençlerimiz müteşebbis, cesaretli ve genel itibariyle iş dünyasının içerisindeki gençlerimiz. Allaha şükür böyle bir profilimiz var. Bu noktada gençlerimiz hem bağlı oldukları kurumlara sahip çıkarak hem işine sahip çıkarak hem şehrine ve ekonomisine sahip çıkarak, İnegöl’e de çok ciddi katkılar sağladılar. Ben burada kendilerine tek tek teşekkür ediyorum.” dedi.

Son olarak söz alan İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Uslu ise ülke ekonomisine verdiği katkılardan dolayı MÜSİAD ailesine teşekkür ederek, “Daha önce üyesi olduğum Genç MÜSİAD ailesinin 2016 yılındaki 11. Olağan genel kurulunda Mustafa Coşkun başkanlığında göreve gelmiştim ve başkan yardımcılığı görevini yürütüyordum. Zannediyorum hayatımda da ilk defa o zaman kürsüye burada çıkmıştım. Bugün o günkü gibi heyecanlıyım. Burada çok anılarım var. Bugün iyisiyle kötüsüyle Oğuzhan Uslu diye bir isim varsa, bunun altında gerek ticari anlamda gerek siyasi anlamda MÜSİAD ailesinin şahsıma katmış olduğu değerleri yadsıyamam. Grek burada tecrübe paylaşımlarıyla edindiğimiz gerek ekonomistlerin buraya getirilerek bizim ufuklarımızı açmasına, beraberinde diksiyon eğitiminden yola çıkarak kişisel eğitimlerinde aldığımız eğitimlerle bugün hasbelkader bir Oğuzhan Uslu karsa bunda önemli payın olduğunu söylemeden geçemeyeceğim.” şeklinde konuştu.