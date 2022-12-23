Genç MÜSİAD İnegöl Şubesi, sektörel anlamda İnegöl kamuoyuna farklı sektörlere yönelik düzenli ve devamlı olarak bilgilendirme açıklamalarına devam ediyor. Bu minvalde ikinci bilgilendirme yazısı Genç Girişimci Desteklemeleri oldu.

Genç MÜSİAD İhracatı Geliştirme Komisyonundan Sorumlu Başkan Yardımcısı Talip Çelik tarafından kaleme alınan bilgilendirme yazısında şu ifadelere yer verdi;

“Genç girişimciler kendi işlerini kurmak için harekete geçtiklerinde başlangıçta karşılarına çıkacak bazı zorluklar bulunuyor. Gelir vergisi, Bağ-Kur primi ve stopaj vergisi, başlangıçta genç girişimcilerin zorluk çekebileceği konulardır. Bu makalemizde 29 yaş altı şirket kurmak isteyen gençlerin en çok merak ettiği konulardan birisi olan genç girişimci desteği konusunu ele alacağız. Türkiye gibi genç nüfusun büyük çoğunluk olduğu ülkelerde, gençlerin ülke ekonomisine olan katkısı büyük bir öneme sahiptir. Bununla birlikte ekonomik oluşumun içerisinde yer almaları, kişisel gelişimleri ve ülke ekonomisine olan katkılarını arttırmaktadır. Teknolojik gelişimi sağlamak, cari açığı azaltmak, yerli ve milli üretimi desteklemek için bu teşvikler devlet tarafından sunulmaktadır. Bir fikriniz var fakat sermayeniz yok ise, devletin bizlere sunmuş olduğu Genç Girişimci Desteğinden faydalanabiliriz.”

GENÇ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ NEDİR?

“Resmi Gazete'de 18.05.2018 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren bir torba yasa kapsamında girişimci gençlere gelir vergisi muafiyeti ve Bağ-Kur prim desteği sağlayan teşvik uygulamasına genç girişimci desteği deniyor. Genç girişimci desteğinin amacı farklı sektörlerde vergi teşvikleri içeren genç girişimcilerin vergi yüklerini hafifletmek ve kendi işlerine daha fazla odaklanmalarını sağlamaktır. Genç Girişimci Desteği Avantajları Nelerdir? Genç girişimci desteği içeriğindeki iki farklı destek ile yeni şirket kuran 18-29 yaş arası gençlere şu avantajları sağlar: Bağ-Kur prim desteği ve gelir vergisi desteği. Bu destekler şahıs şirketi açan 18-29 yaş arası bir gence 3 yıl boyunca yılda 75 bin TL’ye kadar elde edilecek kâr için gelir vergisi muafiyeti hakkı verilir. 2022 yılı itibariyle en düşük Bağ-Kur primi aylık 1.601 TL’dir ve BAĞ-KUR desteği kapsamına giren bir gencin 1 yıllık toplam 19.212 TL Bağ-Kur primi devlet hazinesi tarafından ödenir.”

KİMLER GENÇ GİRİŞİMCİ İSTİSNALARINDAN FAYDALANABİLİR?

“Genç girişimci desteğinden faydalanabilmek için sağlanması gereken bazı kriterler mevcut. 18-29 yaş arasında olmak ve 30 yaşından gün almamış olmak, 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren Bağ-Kur’dan ilk defa faydalanacak olmak, daha önce herhangi bir şirket açmamış veya ortak olmamış olmak. Bu özellikleri sağlayan gençler girişimci desteğinden faydalanabiliyor.”

GENÇ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

“Vergi dairesine vereceğiniz dilekçeniz onaylandıktan sonra size “Genç Girişimci Desteği’nden faydalanabilir” belgesi iletiliyor. Bu belge ile ikamet ettiğiniz yere en yakın SGK Müdürlüğüne başvurarak destekten faydalanmaya başlayabilirsiniz Ayrıca genç girişimci desteği için “İnteraktif Vergi Dairesi” üzerinden de dilekçe oluşturabilirsiniz.”

GENÇ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ HİBELERİ NE KADAR?

“Bağ-Kur prim desteği ve gelir vergisi desteğinin yanında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı genç girişimcilere, Geleneksel Girişimci Destek Programı kapsamında 65 bin, İleri Girişimci Destek Programı kapsamında 375 bin liraya kadar hibe desteği sağlıyor. Eğer girişimci genç ise dönem başına 5 bin, toplamda ise 10 bin lira daha fazla destek alabiliyor. Bu desteklerden yararlanabilmek için sadece KOSGEB'in online girişimcilik eğitimini bitirmek ve hazırlanan projeyle başvuru yapmak "KOSGEB Kredisi” almak için yeterli oluyor.”

2022 GENÇ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ İSTİSNALARI NELERDİR?

“Faaliyete başlanıldığı takvim yılından itibaren 3 vergilendirme dönemi boyunca sağlanmış olan kazancın yıllık 75.000 TL'lik kısmı gelir vergisinden istisnadır. 4b kapsamında 01/06/2018 tarihinden itibaren ilk kez sigortalı olanların Bağ-Kur primleri 1 yıl süreyle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacaktır.”