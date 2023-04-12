Manisa Büyükşehir Belediyespor U-18 Basketbol Takımı, Denizli’de düzenlenen Bölge Şampiyonası’nı lider tamamlamasının ardından katılmaya hak kazandığı Anadolu Şampiyonası’na da galibiyetle başladı. Genç Tarzanlar Cumhuriyet Üniversitesi Koleji’ni 77-70’lik skorla geçti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor, altyapıya da büyük önem veriyor. Bu kapsamda, erkekler U-18 basketbol takımı da başarından başarıya koşuyor.

Manisa şampiyonu olmasının ardından Bölge Şampiyonası’nda boy gösteren Genç Tarzanlar, burada 3’te 3 yaparak Anadolu Şampiyonası’na katılmaya hak kazanmıştı. Yeşil-beyazlı takım, Isparta’da düzenlenen Anadolu Şampiyonası’nda ilk maçında Cumhuriyet Üniversitesi Koleji’ni 77-70’lik skorla mağlup etti.

Genç Tarzanlar’ın sıradaki rakibi Çankaya Üniversitesi Basketbol Takımı olacak.