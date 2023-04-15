Tofaş 18 Yaş Altı Takımı, ev sahipliğini yaptığı Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi yarı finalinde İsrail temsilcisi Hapoel Jerusalem’i 81-63 yenerek adını finale yazdırdı. Mavi Yeşilliler, şampiyonanın finalinde bugün saat 20.00’de Igokea m:Tel ile şampiyonluk mücadelesine çıkacak.BURSA (İGFA) - Tofaş Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde ve FIAT’ın katkılarıyla 11-15 Nisan tarihlerinde Bursa’da düzenlenen FIBA Youth Basketball Champions League’de (Youth BCL) finalin adı belli oldu. Şampiyonanın dördüncü gününde İsrail temsilcisi Hapoel Jerusalem ile karşı karşıya gelen TOFAŞ 18 Yaş Altı Takımı, 4’te 4’le geçtiği grup aşamasının ardından yarı finalde de galip gelen taraf olarak adını finale yazdırdı. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada üstün bir oyun ortaya koyan Bursa ekibi, parkeden 81-63 gibi net bir skorla galip ayrılarak kupanın bir ucundan tuttu. Yarı final karşılaşmasında Özgür Cengiz 16 sayı-12 ribaund-10 asist ile triple-double yaparken; Evren Demirci ise 27 sayı-12 ribaund ile double-double yaptı.

Cem Akdağ idaresindeki TOFAŞ 18 Yaş Altı Takımı, final mücadelesinde turnuvanın bir diğer namağlup ekibi Igokea m:Tel ile karşılaşacak. Grup aşamasını 4’te 4 ile geçen Bosna Hersek temsilcisi, yarı final karşılaşmasında ise BC Rytas’ı yakın geçen mücadele sonunda 76-72 mağlup ederek adını finale yazdıran ilk takım olmuştu. Youth BCL’in ilk şampiyonunu belirleyecek TOFAŞ-Igokea arasındaki final karşılaşması bugün saat 20.00’de oynanacak. Turnuvanın üçüncülük maçında ise saat 17.45’te Lenovo Tenerife ile Porsche BBA Ludwigsburg karşı karşıya gelecek. Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarını 12 yaş ve altı çocuklar ücretsiz izleyebilmekte olup; 2022-2023 Sezonu Tofaş Basketbol Kombine kartları tüm karşılaşmalarda geçerlidir. Turnuvanın final günü biletleri ise Biletix üzerinden satılmaktadır.