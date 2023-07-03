Genç yönetmen Hakan Orhan, çekecekleri belgesel serisine Bursa’dan başlayacaklarını söyledi. Proje, Bursa’da düzenlenecek gala gecesiyle start alacak.BURSA (İGFA) - Bursalı bir grup sinemacı belgesel çekimlerine başladı. Genç Yönetmen Hakan Orhan’ın çekeceği belgesellerin başlıca konusu ise insan ve toplum. Belgeselleri dijital platformda yayınlamak istediklerini ifade eden Orhan, “Görüşmeler gerçekleştirdiğimiz dijital platformlar var ama ben herkesin ulaşabilmesi için YouTube platformunun daha mantıklı olduğuna inanıyorum. Çekimlere başlamış bulunuyoruz. Belgesellerimiz ağustos ya da eylül ayında izleyiciyle buluşacak. Ötekileştirilen insanları, toplumu ve gündemi gözlemleyerek başladık çekimlerimize. İnanıyorum ki gördüklerimizi yansıtarak, yaşadıkları hayatı bir kez daha sorgulatacağız insanlara. Çekimlerimiz Bursa’da gerçekleşecek ancak belgesellerimizin İngilizce altyazıyla yayınlanması gerektiğini de düşünüyoruz” dedi.

‘HAYEELS’ SPONSORLUĞUNDA

Birçok konuyu ekranlara taşıyacak belgesel serisinin ‘Hayeels’ sponsorluğunda yayınlanacağının bilgisini paylaşan Hakan Orhan, Bursa’dan dünyaya açılan bir yolculuğun elçileri olduklarının da altını çizdi. Projeye ait belgesellerin fragmanlarının yakında EF 16 Film ekibinin Instagram hesabından paylaşılacağını dile getiren Orhan, ilk yayın için gala gecesi düzenlemek istediklerini söyleyerek, “Bursa’da sinema ve belgesele ilgi duyan herkesi davet edeceğimiz mini bir gala gecesi düzenlemek de planlarımız arasında. Biz sadece fitili ateşledik. Bursa’nın sinemayla özdeşleştiğini görene kadar da mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Hakan Orhan’la birlikte ekibi kuran isimler arasında, Bursa’nın ilk amatör internet dizisini çeken Yönetmen Erkan İsa da bulunuyor.