Vatani görevini yapmak için askere giden gencin evinin önünde park halinde bıraktığı aracı hırsızların hedefi oldu.

Olay Süleymaniye Mahallesi 1. Destan Sokak üzerinde meydana geldi. Vatani görevini yapmak için Bilecik'e giden Adem Piris isimli gene ait, 25 LS 764 plakalı araç hırsızlar tarafından evinin önünden çalındı.

Aracın çalındığını fark eden Adem Piriz'in yakınları durumu polise bildirdi. Emniyet ekipleri tarafından yapılan kamera incelemesinde aracın Bursa'ya götürüldüğü ortaya çıktı. Polis çalınan aracın bulunması için çalışma başlattı.