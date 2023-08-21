Türkiye’nin dört bir yanından Kartepe’de düzenlenen bisiklet tırmanma yarışına katılan 400 sporcu, kıyasıya mücadele etti. Nefes kesen yarışta dereceye girenler ödüllerine kavuştu.

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen 3.Kartepe Bisiklet Tırmanma Yarışı büyük heyecan ve çekişmeye sahne oldu. 15 kategoride yapılan mücadeleye Türkiye genelinde 400 sporcu katıldı. Kartepe Belediyesi önünde startı verilen yarışta 24 kilometre boyunca sporcular zorlu parkurda mücadele etti. 3.Kartepe Bisiklet Tırmanma Yarışması’nda sporcu erkekler; 14-18 genç, 19-29 büyük, 30-34 master, 35-39 yaş, 40-44 yaş, 45-49 yaş, 50-54 yaş, 55-59 yaş, 60-64 yaş, 65 ve üstü, kadınlar ise 14-18 genç, 19-29 büyük, 3034 master, 35-39 yaş ve 40 ve üstü kategorisinde mücadele etti. Kartepe’nin doğal güzelliklerinin yanı sıra zorlu parkurlarında mücadele eden sporculardan yarışma sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.