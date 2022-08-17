İnegöl Belediyesi’nin şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlediği “Takımını Kur Gel” futbol turnuvasına 26 takım başvurdu. 6 Eylül’de finali yapılacak turnuvanın kura çekimi Salı günü gerçekleştirildi.

İnegöl Belediyesi, şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı kapsamında gençler için özel bir turnuva düzenledi. “Takımını Kur Gel” sloganıyla hayata geçirilen ve 15-30 yaş aralığındaki gençlerin katılabileceği turnuva için duyuruların yapılmasının ardından, 26 takım katılım için başvuru yaptı. Hamzabey Futbol Sahasında oynanacak müsabakalar öncesi, eleme usulüyle gerçekleştirilecek turnuvanın kura çekimleri Salı günü 17.00’da Kent Müzesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Alper Taban’ın da katıldığı turnuva kura çekimlerinde, 26 takımın oynayacağı 26 müsabakanın eşleşmeleri ve saatleri belli oldu. Takım temsilcilerinin de yer aldığı kura çekimi, internet ortamında online olarak gerçekleştirildi.

FİNAL 6 EYLÜL’DE YAPILACAK

Kura çekimi öncesi selamlama konuşması yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Sizlere bir çağrıda bulunduk, Takımını Kur Gel dedik. Cesaretini ortaya koyan ve bu konuda heyecanı olan sizler bugün buradasınız. Katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Aslında birçok konuyu birbiriyle birleştirerek bir amaca matuf yapmak istiyoruz. Bu turnuvanın da aslında başlangıç hikayesi 6 Eylül. Biliyorsunuz 6 Eylül İnegöl’ün kurtuluş tarihi. Bu tarihte yapılan pek çok etkinlik var. Futbol da bunlardan bir tanesi olsun istedik. Dolayısıyla bugün burada kura çekimini gerçekleştireceğimiz programın finalini 6 Eylül’de yapacağız” dedi.

“GENÇLERİN ENERJİ VE FİKİRLERİNDEN İSTİFADE ETMEK İSTİYORUZ”

Futbolun ortak bir araç olduğuna dikkat çeken Başkan Taban, “Türkiye’de belki en çok ilgi gören branş. Herkesin bununla yatıp kalktığını görüyoruz. Özellikle Süper Lig’de çok kıran kırana bir mücadele oluyor. Bizler de İnegöl’de genç bir nüfusa sahip olduğumuzun farkındayız. Onların enerjisinden, fikir ve düşüncelerinden istifade etmek istiyoruz. Bugün bir spor etkinliği için toplandık ancak bu buluşmalar esnasında pek çok fikir ve projeler de ortaya çıkıyor. Zaman zaman bizlere iletilen önerileri ve kıymetli bulduğumuz eleştirilerin hepsinin başımızın üzerinde yeri var” diye konuştu.

Konuşmasında turnuvaya 26 takımın başvurduğunu da hatırlatan Başkan Taban, “Bu takımlar arasında güzel müsabakalar oynanacak. Turnuvamızın kardeşlik ve birlik beraberlik duyguları içerisinde son bulmasını yüce rabbimden niyaz ediyorum” ifadelerinde bulundu.