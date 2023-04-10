Bursa’yı ’Basketbol Kenti’ yapma vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Tofaş Spor Kulübü, yeni bir projeye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Basketbolun Bursa’da hayatın bir parçası olmasını ve geniş kitlelere ulaşmasını amaç edinen kulüp, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin ilk kez düzenleyeceği, Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin (Youth BCL) ev sahipliğini üstleniyor.

Avrupa’nın genç yıldızlarını bir araya getirecek Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları, 11-15 Nisan tarihlerinde Nilüfer Tofaş Spor Salonu ve Naim Süleymanoğlu Spor Salonu’nda oynanacak. Tofaş Spor Kulübü, 8 Avrupa ülkesinden 10 Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) takımının 18 yaş altı sporcularının katılacağı uluslararası basketbol altyapı turnuvası Youth BCL’e 5 gün boyunca ev sahipliği yapacak. Turnuva öncesinde, Tofaş Spor Kulübü’nün Mustafa V. Koç Spor Tesisleri’nde bir tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan ve Tofaş Spor Kulübü Genel Menajeri Tolga Öngören’in yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Nurullah Yıldız, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy ile turnuva elçisi olan Tofaş Basketbol Takımı’nın eski kaptanlarından Barış Ermiş katıldı.

Alinur Aktaş: “Spora ve sporcuya gerekli desteği sağlıyoruz”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, basın toplantısında yaptığı konuşmada FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin tarihinde ilk kez düzenleyeceği Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi’ne, Bursa’nın ev sahipliği yapmasından ötürü mutluluk duyduklarını ifade etti. Bursa’nın birçok konuda öne çıktığına değinen Aktaş, spor alanında da kendini ispatlamış bir şehir olduğuna vurgu yaptı. Aktaş, “Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve sporcuya gerekli desteği sağlıyoruz. Hem ülke içinde hem de ülke dışında birçok spor branşında gurur duyulacak başarılara imza attık. Tabii ki bu da spora gerekli yatırımı yapmakla mümkün oldu. Sporun 7’den 70’e yayılması, altyapının sağlam olması, tesisleşmeye önem verilmesi öncelik verdiğimiz konulardı. Ülkemizin 64 yıllık Basketbol Federasyonu tarihinin 50 yılında aktif olarak yer alan Bursa basketbolu, ülke basketboluna çeşitli kategorilerde değerli milli sporcu, antrenör ve yönetici yetiştirdi. Bu süreçte Anadolu’da ilk kez Türkiye Ligi, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı da aynı sezonda şehrine getirme onuru yaşayan Bursa, günümüzde çeşitli kulüpleriyle basketbol liglerimizde başarıyla temsil edilmektedir. Bursa yine bir ilke imza atarak FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin tarihinde ilk kez düzenleyeceği Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi’ne ev sahipliği yapıyor. TOFAŞ Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde 8 farklı ülkeyi temsil eden 10 Basketbol Şampiyonlar Ligi Kulübü’nü Bursa’da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Şehrimize gelen bütün ülkelerin takımlarına hoş geldiniz derken, sporculara başarılar diliyorum” dedi.

Tolga Öngören: “Kulübümüz ve kurumumuz adına gururluyuz”

8 Avrupa ülkesinden 10 Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) takımının 18 yaş altı sporcularının katılacağı uluslararası basketbol altyapı turnuvası Youth BCL’e 5 gün boyunca ev sahipliği yapacaklarını belirten Tofaş Spor Kulübü Genel Menajeri Tolga Öngören organizasyonun Bursa’nın dünyaya tanıtımına ve şehirdeki spor kültürünün gelişimine büyük katkı sağlayacağını söyledi. Kulübün DNA’sında gençlere ve altyapıya yatırım yapmak olduğunu, toplumsal projelere de kesintisiz devam ettiklerini vurgulayan Öngören, "Basketbol kenti Bursa’ vizyonu doğrultusunda hareket eden bir kulübüz. Uzun soluklu bir müessese takımı olarak farklılaşmak istediğimiz alanların başında altyapılar ve milli takımlar oryantasyonunda oyuncu yetiştirmek geliyor. Bu kapsamda 2016 yılından bu yana devam ettiğimiz Yeni Nesil Tofaş projemiz, kurumumuzun 50. yılında Bursa’da hayata geçirdiğimiz 50 Pota Semt Sahalarımız ve altyapı odaklı yatırımlarımızla şehrimizdeki basketbol ekosistemini genişleterek Bursa’yı bir basketbol şehri yapmayı hedefliyoruz. Bu vizyonumuz doğrultusunda da FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi tarafından ilk kez gerçekleştirilecek olan gençler turnuvasını, yoğun çaba göstererek 3 aday arasından Bursa’ya almayı başardık. Kulübümüz ve kurumumuz adına bunun için gururluyuz” diye konuştu.

Patrick Comninos: “Bursa’da olacak olmasından mutluyuz”

Basın toplantısına video mesaj olarak katılan Basketbol Şampiyonlar Ligi CEO’su Patrick Comninos ise ilk gençler turnuvasını Bursa’da organize edecek olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Hem devlet erkanının, hem de katkı veren tüm paydaşların aynı masada buluşarak bu etkinliğe ev sahipliği yapmaya can attığının altını çizen Comninos, “İlkini düzenleyeceğimiz Basketbol Şampiyonlar Ligi Gençler Turnuvası bizim için çok değerli ve önemli. Bu etkinlik, takımlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda 18 yaş altı genç oyuncuların gelişimleri için mücadeleci bir ortam oluşturup, bu gelişimlerini en iyi doğrultuda devam etmesini sağlamak adına oluşturduğumuz bir fırsat. Biz yeni bir rekabet başlatıyoruz. Bu sebeple Tofaş’a, Bursa yerel yönetimine ve destek veren tüm paydaşlara teşekkür ediyoruz. İlk gençler turnuvasını Bursa’da organize edecek olmak bizim için büyük bir mutluluk. Turnuva organizasyonu için büyük başarı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ömer Onan: “Bursa’nın ev sahipliğinde ilk kez gerçekleştirilecek”

TBF Başkan Vekili Ömer Onan da turnuvayla ilgili görüşlerini şu sözlerle aktardı:

“FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi Gençler Turnuvası’nın Bursa’nın ev sahipliğinde ilk kez gerçekleştirilecek olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. 11-15 Nisan tarihleri arasında 8 farkı ülkeyi temsilen, 10 Basketbol Şampiyonlar Ligi kulübünün 18 yaş altı takımını hep birlikte izleyeceğiz. Türkiye Basketbol Federasyonu heyeti olarak geçtiğimiz haftalarda İsviçre’de düzenlenen kura çekimine katılmıştık. Şahsen ben; Avrupa’nın genç yıldızlarının sahne alacağız bu organizasyonu merakla bekliyorum. Gençlik yıllarından benzer maçları oynamış Milli Takım’ın eski bir sporcusu olarak gençlerin şu an yaşamış olduğu heyecanı çok iyi anlıyorum. Umarım turnuvada yer alacak tüm sporcular yeteneklerini en iyi şekilde sergileyebilirler. Bundan da önemlisi hiçbir sporcu sakatlık yaşamaz ve müsabakalar da fair-play çerçevesi içerisinde oynanır. TBF olarak biz de gençlerin daha fazla maç yapıp, tecrübe kazanmalarını her zaman çok önemsiyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana Basketbol Gençler Ligi olmak üzere birçok önemli projeyi kulüplerimizle birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu vizyonumuza paralel olarak, FIBA da Basketbol Şampiyonlar Ligi Gençler Turnuvası’nı gerçekleştiriyor. Uluslararası değerli organizasyonda Türk basketbolunun en köklü kulüplerimizden TOFAŞ, ülkemizi hem sportif hem de ev sahibi olarak temsil edecek. Emeği geçenleri tebrik ediyor, başarılar diliyorum.”

İHA