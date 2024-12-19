Bitki Teknikeri Aynur Kahraman’ın rehberliğinde gerçekleştirilen atölyede, katılımcılar doğal ve sağlıklı ürünlerle kozmetik ürünler yapmayı öğrendi. Başiskele Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde 17-29 yaş arasındaki gençlere yönelik düzenlenen etkinlikte, Aynur Kahraman, doğadaki bitkilerin faydalarını, doğru kullanım yöntemlerini ve bu bitkilerin günlük yaşamımızdaki yerini katılımcılara aktardı. Ardından, doğal malzemelerle merhemler ve karışımlar hazırlandı. Katılımcılar, Aynur Kahraman eşliğinde kendi hazırladıkları cilt bakım ürünleri ve aromaterapi karışımlarını yaparak keyifli ve öğretici bir deneyim yaşadı.

Kaynak: iha