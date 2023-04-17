Başkan Vahap Seçer’in en iyi ve en kaliteli eğitimi alabilmeleri için her türlü desteği verdiği Mersinli öğrenciler çok şanslı. Ulaşımdan kurs merkezlerine, ücretsiz çamaşırhaneden yurt hizmetlerine kadar birbirinden önemli hizmetlerden faydalanan öğrenciler, kent genelinde bulunan 9 adet okuma salonu ile de hem sınavlara hazırlanıyor, hem de genel kültürlerini geliştiriyorlar.MERSİN (İGFA) - Bu salondan birisi olan Adnan Menderes Bulvarı Marina Kavşağı’nda bulunan Mersin Büyükşehir Belediyesi Öğrenci Merkezi Okuma Salonu da, 7 gün 24 saat gençlerin yanı sıra tüm Mersinlilerin hizmetinde. Ücretsiz çay-kahve ve internet imkanının yanı sıra, bünyesinde bulunan binlerce edebi eser ve kaynak kitapla Mersin Büyükşehir Belediyesi Öğrenci Merkezi Okuma Salonu, özellikle gençlerin favori mekanlarından birisi konumunda.

Serpil: “Amacımız 7/24 gençlerimizin yanında olmak”

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı Öğrenci Merkezi Okuma Salonu’nun, 1 Nisan 2023 tarihi itibariyle 7 gün 24 saat hizmet vermeye başladığını ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Okuma Salonu Sorumlusu Cano Serpil, “Burada, evde çalışma imkanı olmayan veya kaynak kitaba ulaşma sıkıntısı yaşayan gençlerimiz sıcak, samimi ve sakin bir ortamda sınavlarına hazırlanıyor. Okumayı seven gençler de, bu güzide ortamda okuma salonumuzun kitaplarından faydalanmaktadır. Okuma salonumuza gelen ziyaretçilerimize, ücretsiz çay ve kahve ikramı da yapılmaktadır. Aynı zamanda ücretsiz internet hizmeti de sunulmaktadır. Belediye olarak amacımız, 7/24 gençlerimizin yanında olmak” dedi.

Sena Bozok: “Dışarıda bunları bulamazdım”

YKS’ye hazırlandığını ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Öğrenci Merkezi Okuma Salonu’ndan çok memnun olduğunu söyleyen Sena Bozok isimli öğrenci, “Hizmet ve konfor anlamında çok memnunum. Öğrencinin ekonomik bütçesini desteklediği için, herkese tavsiye ediyorum. Klima, oturma rahatlığı ve sessizliğinden çok memnunum. Dışarıda bunları bulamazdım. Ekonomik olarak daha fazlaya gelirdi” diye konuştu.

Fırat Beydilli: “Bu hizmetler öğrencileri motive ediyor”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Öğrenci Merkezi Okuma Salonu’nun, öğrenciler için önemli avantajlar barındırdığını söyleyen Fırat Beydilli isimli öğrenci ise, “Kütüphaneyi, kullanım şartları ve ulaşım yönünden avantajlı buluyorum. Ayrıca çay kahve ikramları oluyor, o yönden de iyi. 7/24 olmasından dolayı, diğer kütüphanelere göre avantajlı bir hale geliyor. Başkan Vahap Seçer’in öğrencileri desteklemesi, maddi durumu olmayanların sınav ücretlerini ödemesi, kurs ve kütüphaneler açması öğrencileri motive ediyor” ifadelerini kullandı.

Deniz Aşkaroğlu: “Alabileceğim maksimum verimi buradan aldım”

Hataylı depremzede öğrencilerden olan Deniz Aşkaroğlu, “YKS’ye hazırlanıyorum. Burayı çok beğendim. Çalışma ortamı olsun, diğer imkanlar olsun alabileceğim maksimum verimi buradan aldım. O yüzden burayı tercih ediyorum. 3 haftadır, Pazar günleri hariç geliyor ve akşama kadar çalışıyorum. 7/24 açık zaten. Öğrencilere verilen hizmetler gayet iyi” şeklinde konuştu.

Utku Akdağ: “Bizim çalışmamız için sürekli bize destek oluyorlar”

Başkan Seçer’in eğitim ve gençlere yönelik hizmetlerini çok beğendiğini söyleyen Utku Akdağ isimli genç ise, kütüphaneyi 3 aydır kullandığını ve istediği bütün imkanları sağladığını belirterek, “Gerek buradaki ablalarımız, gerekse diğer eğitimci öğretmenlerimiz hep bizim yanımızdalar. Bizim çalışmamız için sürekli destek oluyorlar ve ciddi anlamda burası bizim için bulunmaz bir nimet” dedi. Başkan Vahap Seçer’e çok teşekkür ettiğini de sözlerine ekleyen Akdağ, “Açtığı ücretsiz kurslar, öğrencilerin sınav paralarını ödemesi ve bu ücretsiz kütüphaneler, gerçekten eğitime teşvik açısından çok önemli şeyler bence. Ben böyle olduğuna inanıyorum ve gerçekten öğrencilerin yanında olduğu için de Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.