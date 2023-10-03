Kocaeli’de dün etkili olan sağanakta adeta güreş yapan gençler, görenleri hem şaşırttı hem güldürdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından yaklaşık 2 gün boyunca Kocaeli’de etkili olan kuvvetli yağış sonrası yollarda su birikintileri oluştu, zaman zaman günlük yaşam olumsuz etkilendi. Su baskınları ve taşkınlara sebep olan yağmurdan keyif almayı bilen 4 gencin görüntüleri ise görenlerin yüzünü güldürdü. Dün akşam yağmur altında adeta güreşe tutuşan gençler arasındaki mücadele görenleri kahkahaya boğdu. O anlar bir vatandaş tarafından kayda alındı.