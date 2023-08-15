Burhaniye Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (BURSEM), 2023-2024 eğitim öğretim döneminde LGS ve YKS hazırlık kursları ile kapılarını açtı. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in göreve geldiği 2019 yılında ilk faaliyetlerinden biri olan ve eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle kurulan BURSEM kurs merkezi yeni dönemin ilk ders zilini çaldı.

Gençler, 2022-2023 Eğitim-Öğretim döneminde, Burhaniye Belediyesi öncülüğünde hayallerine adım adım yaklaştı. Eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle donatılan BURSEM de bir yıl boyunca süren eğitimler sayesinde, sayısal, eşit ağırlık, yabancı dil ve sözel bölümlerinden sınava giren 180 öğrenci kendi alanlarında ilk 5 bin de 10 öğrenci, ilk 50 binde 18 öğrenci ve ilk 100 binde 47 öğrenci dereceye girdi. LGS’de ise 226 lise hazırlık öğrencisi %90 başarı oranı ile Fen ve Anadolu Liselerine adım attı.

2023-2024 Eğitim-Öğretim döneminde 5. sınıftan 12. sınıfa kadar 400 yeni öğrencisine kapılarını açan BURSEM, YKS ve LGS’ye hazırlanan gençlere bir yıl boyunca akademik ve rehberlik anlamında büyük bir destek sağlayacak. Alanlarında uzman öğretmen kadrosu ve etkili eğitim içeriğiyle Burhaniye Belediyesi kurs merkezleri, kadrosu ve eğitim içeriğiyle öne geçtiği gibi, çok uygun maliyetli olmasıyla da hem öğrencilerin hem de ailelerin yüzünü güldürüyor.

LGS ve YKS’ye girecek olan öğrencilere yönelik yapılan hızlandırılmış eğitim kursları, 12 ay kurs ve aylık 120 saat ders imkânlarının yanında hafta içi ve hafta sonu olmak üzere rehberlik hizmeti, seviye belirleme sınavı ve ek kaynak kitap hizmeti de sunulan merkezde, öğrenciler alanında uzman öğretmenler eşliğinde birebir soru çözümleri, özel dersler ve tüm branşlardan kurs desteği ’de alabiliyor. Emsallerine kıyasla çok cüzi miktarlarda alınan ücretler ile öğrencilerin kitapçık, broşür, test kitaplarının karşılandığı ve kar amacı gütmeyen BURSEM tesisleri yıl boyunca öğrencilere sosyal eğitim ve kurslarla da hizmet etmeye devam ediyor.

Başkan Deveciler, “Dar gelirli ailelerimiz geçim derdine düşmüşken, çocuklarına istedikleri eğitimi sağlamakta zorlanmaktalar. Geleceğimizin inşasında bu durumun yaşatacağı sorunları çözebilmek adına kurduğumuz BURSEM ile öğrencilerimizin eğitimden mahrum kalmasını önlemek için ve herkese umut olmaya devam edeceğiz”dedi.