Park Caddesi üzerinde otomobile arkadan çarpan motosikletle 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Park Caddesi üzerinde seyir halinde olan Hasan E. yönetimindeki 27 MC 1296 plakalı otomobile, arkasından seyir halinde olan Mehmet K. yönetimindeki 16 AOA 807 plakalı motosiklet çarptı. Kaza sonucu motosikletten düşen sürücü ile arkasında oturan Tarık K. yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.