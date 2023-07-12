Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Seyahatsever" projesi kapsamında Antalya'da başlayan ücretsiz tatil fırsatı, gençleri 5 yıldızlı otel konforunda ağırlıyor. İlk günde bine yakın genç kayıt yaptırırken, odaları kullanacak misafirlerin tüm ihtiyaçları düşünüldü.

Yaz dönemini tatil ile değerlendirmek isteyen gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlara gelerek "Seyahatsever" projesinden faydalanmaya başladı. Turizm kenti Antalya, 5 yıldızlı otelleri aratmayan yurtlara ilk günde bine yakın genç kayıt yaptırdı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, "Seyahatsever" projesiyle ülke genelinde 18-30 yaş arasındaki gençlere ücretsiz konaklama imkanı sunan GSB yurtlarının kapılarını açtı. 10 Temmuz'dan 27 Ağustos'a kadar sürecek olan proje, gençlere ücretsiz konaklamanın yanı sıra kültürel mekanları gezip görme fırsatı da sunuyor. Bu projeyi değerlendirmek isteyen gençlerin ilk tercihi ise her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Antalya oldu. Gençler, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Konyaaltı Bezm-i Alem Valide Sultan Öğrenci Yurdu'nda 5 yıldızlı otel konforunda ücretsiz konaklama imkanı elde ediyor. Ayrıca, ücretsiz çamaşır yıkama gibi olanaklardan da yararlanabiliyorlar. Gençler, proje sayesinde dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne de kolaylıkla ulaşabiliyorlar. İlk günde bine yakın gencin kayıt yaptırdığı belirtiliyor. Gençler için özel olarak hazırlanan odalarda meyve tabağı, duş jeli, mini buzdolabı, 4 yatak, havlu gibi ihtiyaçlar da düşünülmüş durumda.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Gençlik ve Spor Bakanı Aşkın Bak'ın talimatlarıyla hayata geçirilen Seyahetsever projesinin, gençlerin ülkelerinin kültürel değerlerini, coğrafi ve doğal güzelliklerini keşfetmeleri için bir fırsat olduğunu ifade etti. Gürhan, yurtların gençlerin hizmetinde olacağını vurgulayarak, "Proje kapsamında gençlerimiz 10 Temmuz'dan 27 Ağustos'a kadar istedikleri yerleri gezip görebilecekler. Bu projede ülkemizin 81 ilindeki yurtlarımız gençlerimizin hizmetindedir. Gençlerimizi bekliyoruz, onların amacı ülkemizin her yerini gezmektir. Geçen yıl yaklaşık 11 bin genci Antalya'da ağırlamıştık ve bu yıl bu sayının artarak devam edeceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Gürhan, gençlerin artık sadece deniz, kum ve güneşi değil, kültür değerlerini ve arkadaşlarının yaşadığı şehirleri de keşfetmek istediklerini belirtti. Bu projenin gençlerin istekleri doğrultusunda gerçekleşen bir tatil hediyesi olduğunu sözlerine ekledi.

Projeyle ilgili konuşan 23 yaşındaki Hümanur Delibaş, Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü'nden mezun olduğunu ve iki yıldır projeye aktif olarak katıldığını belirtti. Delibaş, gençler için her açıdan faydalı bir proje olduğunu vurgulayarak, odaların her detayının düşünüldüğünü ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teşekkür etti. İlk olarak 2 gün boyunca Antalya'da kalacaklarını ve ardından İzmir ve Muğla'ya geçeceklerini söyledi. Otel fiyatlarının oldukça yüksek olduğu bir ortamda böyle bir projenin çok güzel olduğunu ifade etti ve gelecek seneler için projeyi takip edeceklerini belirtti.

Seyahatsever projesine ikinci kez katılan yüksek lisans öğrencisi Gizem Çetin ise gençlere gösterilen ilginin çok güzel olduğunu söyledi. Odaya geldiklerinde güzel bir karşılama aldıklarını ve odanın otel odası gibi olduğunu ifade etti. Böyle bir projeyi ilk defa deneyimlediklerini ve memnun kaldıklarını belirten Çetin, emeği geçen yetkililere teşekkür etti. Bundan sonra Muğla ve İzmir'e geçmeyi planladıklarını dile getirdi ve bu projenin sayesinde tüm şehirlerini gezebilecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.

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